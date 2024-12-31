Η Κίνα αποκάλυψε ένα πρωτότυπο του τρένου υψηλής ταχύτητας της επόμενης γενιάς, ενός οχήματος που λέει ότι πρόκειται να γίνει το ταχύτερο στον κόσμο.

Το CR450, το οποίο παρουσιάστηκε στο Πεκίνο στις 29 Δεκεμβρίου, είχε φτάσει σε δοκιμαστικές ταχύτητες έως και 450 χιλιόμετρα (281 μίλια) την ώρα και επιχειρησιακή ταχύτητα 400 χιλιόμετρα (248,5 μίλια) την ώρα, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Κίνας.

Μόλις τεθεί σε εμπορική υπηρεσία, θα μπορούσε να είναι το ταχύτερο τρένο υψηλής ταχύτητας στον κόσμο, ξεπερνώντας το τρέχον μοντέλο CR400 της Κίνας, το οποίο έκανε το ντεμπούτο του το 2017 και λειτουργεί με 350 χιλιόμετρα (217 μίλια) την ώρα.

Το πιο πρόσφατο πρωτότυπο CR450 χαιρετίστηκε από τους προγραμματιστές του - CRRC Changchun Railway Vehicles και CRRC Sifang Co., Ltd. - για την αριστεία του στη λειτουργική ταχύτητα, την ενεργειακή απόδοση, τον έλεγχο του θορύβου και την απόδοση πέδησης.

China’s #CR450 bullet train prototype:🚄 With a test speed of 450 km/h and an operational speed of 400 km/h, it will be the fastest high-speed train in the world! Faster, safer, more energy-efficient, more comfortable, and smarter!pic.twitter.com/mzZGWwZpzg — Zhang Meifang (@CGMeifangZhang) December 31, 2024

Έχει υποβληθεί σε περισσότερες από 3.000 προσομοιώσεις και πάνω από 2.000 δοκιμές πλατφόρμας για να ανταποκριθεί στις αυστηρές απαιτήσεις της εμπορικής λειτουργίας, σύμφωνα με την κρατική China Daily.

Απαιτούνται περαιτέρω δοκιμές και βελτιώσεις της γραμμής για να διασφαλιστεί ότι πληροί όλα τα απαραίτητα πρότυπα για εμπορικές λειτουργίες, δήλωσε ο όμιλος China State Railway Group.

Την τελευταία δεκαετία, η Κίνα έχει γίνει ένας αδιαμφισβήτητος παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη των σιδηροδρόμων, κατασκευάζοντας χιλιάδες χιλιόμετρα νέων σιδηροδρόμων που φτάνουν σχεδόν σε κάθε γωνιά της χώρας. Το σιδηροδρομικό της δίκτυο εκτείνεται σε πάνω από 160.000 χιλιόμετρα, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 46.000 χιλιομέτρων σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Κίνας.

Ο σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας είναι από καιρό μια αποτελεσματική εναλλακτική λύση στα αεροπορικά ταξίδια για ταξίδια έως και 700 μιλίων, συνδέοντας τους ανθρώπους που μετακινούνται μεταξύ μεγάλων πόλεων και αγροτικών περιοχών της χώρας με ευκολία και άνεση.

Από τη δεκαετία του 1980, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια έχουν επενδυθεί σε νέους σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας και μεγάλης χωρητικότητας σε όλη την Ευρώπη και την Ασία, με πρωτοπόρους της Ιαπωνίας Shinkansen και της Train a Grand Vitesse (TGV) στη Γαλλία.

