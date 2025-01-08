Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη για την κηδεία του Κώστα Σημίτη

Tης Δέσποινας Βλεπάκη

Μετά από πολύωρη σύσκεψη στη Μητρόπολη Αθηνών παρουσία εκπροσώπου του υπ. Εθνικής Άμυνας, του υπουργείου προστασίας του Πολίτη, του υπ. Εσωτερικών, του υπ. Εξωτερικών, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου αλλά και του διευθυντή ασφαλείας του Κώστα Σημίτη Θανάση Φιλιπόπουλου κλείδωσαν οι λεπτομέρειες για την τελετή στη Μητρόπολη Αθηνών και την ταφή του Κώστα Σημίτη.

Με νεκροφόρα και όχι κιλλίβαντα στη Μητρόπολη

Η σορός του πρώην πρωθυπουργού αναμένεται να μεταφερθεί με νεκροφόρα στη Μητρόπολη μια ώρα πριν τις 12 που θα ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία στην οποία θα χοροστατήσει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Τιμές προς το νεκρό θα αποδοθούν κατά την είσοδο και την έξοδο από το ναό που θα τελεστεί η νεκρώσιμος ακολουθία, και την άφιξη της πομπής στο κοιμητήριο.

Αγήματα από τα 3 σώματα του Στρατού και τρεις βολές από διμοιρία, ορίζει μεταξύ άλλων το πρωτόκολλο της νεκρώσιμης τελετής με τιμές εν ενεργεία πρωθυπουργού.

Υψηλοί προσκεκλημένοι

Στη Μητρόπολη Αθηνών αναμένεται να υπάρχει διάταξη των υψηλών προσκεκλημένων από Ελλάδα και εξωτερικό. Στην κηδεία θα παραβρεθούν μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Αννίτα Δημητρίου και πρέσβεις ξένων χωρών.

Στην πρώτη γραμμή θα αποχαιρετήσει τον άνθρωπο της ζωής της η Δάφνη Σημίτη με τις δύο κόρες τους Φιόνα και Μαριλένα και την εγγονή τους Γιολάντα.

Ποιοι θα εκφωνήσουν επικήδειο

Επικήδειο θα εκφωνήσουν η ΠτΔ Κ. Σακελλαροπούλου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην υπουργός και καθηγητής Τάσος Γιαννίτσης, οι καθηγητές Γιάννης Βούλγαρης και Κωνσταντίνος Τσουκαλάς.

Πομπή- Διαδρομή

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η σορός του Κώστα Σημίτη να μεταφερθεί με νεκροφόρα την οποία θα ακολουθούν δύο αυτοκίνητα με τα μέλη της οικογένειας του. Τιμή θα αποδώσουν Ανώτατοι αξιωματικοί, ανάμεσα τους ο στενότερος συνεργάτες του Προέδρου Θανάσης Φιλιπόπουλος, δε θα κρατούν όμως κορδέλες καθώς αποφασίστηκε το τελευταίο ταξίδι του Κώστα Σημίτη να είναι λιτό όπως και ο δημόσιος βίος του, παρά την κηδεία που έχει προγραμματιστεί με τιμές εν ενεργεία αρχηγού κράτους.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής στη Μητρόπολη Αθηνών η πομπή θα ακολουθήσει πεζή τη σορό του Κώστα Σημίτη στη διαδρομή από τη Μητρόπολη έως την τελευταία του κατοικία στο Α΄Νεκροταφείο Αθηνών και ο χρόνος που υπολογίζεται είναι περίπου 25 λεπτά.

Η πομπή θα διανύσει τη Μητροπόλεως θα περάσει από Μεγάλη Βρετανία, θα κάνει μια στάση στο δεύτερο σπίτι του Κώστα Σημίτη, στη Βουλή και στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα συνεχίσει στην οδό Αμαλίας και θα φτάσει στους Στύλους του Ολυμπίου Διός, μετά θα συνεχίσει προς την οδό Αναπαύσεως.

Με βάση το πρωτόκολλο της νεκρώσιμης τελετής με τιμές εν ενεργεία πρωθυπουργού, στο εσωτερικό του κοιμητηρίου παρατάσσεται διμοιρία η οποία βάλλει τρεις φορές με αβολίδοτα φυσίγγια κατά τον ενταφιασμό του νεκρού, ενώ η στρατιωτική μουσική παιανίζει το Εμβατήριο της Σημαίας.

