Συνολικά 25 έτη κάθειρξη, εκ των οποίων θα πρέπει να εκτίσει τα 20, επιβλήθηκαν σε έναν 64χρονο από την Πολίχνη Θεσσαλονίκης, ο οποίος φέρεται να βίαζε την 7χρονη ανιψιά του. Το περιστατικό συνέβη το 2013, όταν οι γονείς του κοριτσιού έλειπαν και τον άφησαν να την προσέχει μαζί με το αδερφάκι της.

Μάλιστα, αυτό συνέβη 2-3 φορές, με την κοπέλα να καταφέρνει να το καταγγέλλει ύστερα από 10 χρόνια. Αρχικά, ο 64χρονος είχε ομολογήσει πως είχε προβεί σε αυτές τις πράξεις, αλλά στο δικαστήριο είπε ότι ήταν μια σκευωρία της οικογένειάς της, προκειμένου να του αποσπάσουν χρήματα.

Πηγή: skai.gr

