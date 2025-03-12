Τραγωδία στην Πηγή Τρικάλων - Απανθρακώθηκε 70χρονη μέσα στο σπίτι της

Τραγικό θάνατο βρήκε 70χρονη γυναίκα στην Πηγή Τρικάλων, όταν φωτιά ξέσπασε στην οικία της, περίπου στις 9:00 το βράδυ της Τρίτης, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες.

Η άτυχη γυναίκα, η οποία απανθρακώθηκε, ζούσε μόνη της εδώ και δύο χρόνια. Όπως αναφέρει το pylinews.gr η 70χρονη αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και έτσι δεν μπόρεσε να αντιδράσει άμεσα μετά την εκδήλωση της φωτιάς, βρίσκοντας έτσι τραγικό θάνατο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως οι πυροσβέστες που μπήκαν στο φλεγόμενο σπίτι βρήκαν την άτυχη γυναίκα πίσω από την εξώπορτα της οικίας, γεγονός που υποδηλώνει ότι έκανε προσπάθεια διαφυγής, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Η φωτιά έγινε αντιληπτή από τους περίοικους, ιδιαίτερα μετά από τις δύο δυνατές εκρήξεις που ακούστηκαν και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα, δεν κατάφεραν όμως να απεγκλωβίσουν ζωντανή την ηλικιωμένη γυναίκα, μιας και το οίκημα είχε καταστραφεί ολοσχερώς. Οι άνδρες της Πυροσβεστικής κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε όμορες οικίες, πολύ χειρότερα δε στην δεξαμενή υγραερίου που χρησιμοποιούσε η 70χρονη ως θέρμανση.

Σορός γυναίκας εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε κατοικία στην περιοχή Πηγή Τρικάλων. Επιχειρούν 9 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 11, 2025

Το προανακριτικό έργο για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν, έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της ΠΥ Τρικάλων.

Πηγή: skai.gr

