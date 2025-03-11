Ιερά Σύνοδος για την έκθεση στην Εθνική Πινακόθηκη: Εκφράζουμε τη λύπη μας για το περιεχόμενο

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος εξέφρασε τη λύπη της για το περιεχόμενο της έκθεσης της Εθνικής Πινακοθήκης «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου – Ενδιάμεσος Χώρος» και ανέφερε ότι θα προβεί σε ενέργειες προς την ελληνική κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι τα έργα του Χριστόφορου Κατσαδιώτη με εκκλησιαστικό και θρησκευτικό θέμα που περιλαμβάνονται στην παραπάνω έκθεση, βανδάλισε, ο βουλευτής της Νίκης, Νίκος Παπαδόπουλος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου:

«Εξ αφορμής της εκθέσεως έργων ζωγραφικής με τίτλο «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου – Ενδιάμεσος Χώρος», η οποία φιλοξενείται στην Εθνική Πινακοθήκη, η ΔΙΣ εξέφρασε τη λύπη της για το περιεχόμενο συγκεκριμένων έργων της εν λόγω εκθέσεως και αποφάσισε να ενεργήσει τα δέοντα προς την Ελληνική Κυβέρνηση».

Πηγή: skai.gr

