Κοζάνη: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός κατά την διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς

Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σήμερα το μεσημέρι στην Τ.Κ. Δάφνης, του δήμου Βοίου εντοπίστηκε νεκρός, εντός καλλιεργήσιμης έκτασης που κάηκε, ένας ηλικιωμένος. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κοζάνης όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία νεκροτομή για να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου του. Η φωτιά έκαψε δυο στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 11 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Περιφερειακής διοίκησης δυτικής Μακεδονίας της Πυροσβεστικής κατά την διάρκεια της ημέρας εκδηλώθηκαν 15 πυρκαγιές στις οποίες χρειάστηκε παρέμβαση της υπηρεσίας για να μην επεκταθούν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

