Εύβοια: Εντοπίστηκε βλήμα σε παραλία – Έγινε ελεγχόμενη έκρηξη

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Εύβοιας καθώς εντοπίστηκε βλήμα σε γνωστή παραλία.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr τη Δευτέρα 10 Μαρτίου εντοπίστηκε βλήμα στη θέση «Μπουρνιάς» στην Αγία Άννα από σκαπτικό μηχάνημα που εκτελούσε εργασίες κοντά στο λιμάνι.

Στις 13:45 εντοπίστηκε το βλήμα από τεχνικό συνεργείο στην παραλία της Αγίας Άννας και αμέσως ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Σήμερα Τρίτη 11 Μαρτίου στις 10:45 το πρωί συνεργείο του ελληνικού στρατού με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετέρωσε το βλήμα με τη συνδρομή του ΑΤ Λίμνης, του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Μαντουδίου και του Λιμεναρχείου Μαντουδίου.

Πηγή: skai.gr

