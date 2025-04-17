Τραγωδία στην Εθνική οδό Βόλου-Λάρισας: Νεκρή 20χρονη σε τροχαίο - Τραυματίστηκαν οι γονείς της

Μία 20χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της σε ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα στη Μαγνησία, στην εθνική οδό Βόλου-Λάρισας, όταν το αυτοκίνητο με το οποίο ταξίδευε ντελαπάρισε και βγήκε εκτός δρόμου.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 σήμερα το απόγευμα στην παλιά εθνική οδό Βόλου-Λάρισας, στο ύψος του κυκλικού κόμβου που οδηγεί προς τη Χλόη. Το αυτοκίνητο κινείτο με κατεύθυνση τη Λάρισα και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός που ήταν και πατέρας της 20χρονης έχασε τον έλεγχο και το αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και να καταλήξει στα χωράφια.

Η 2Οχρονη ανασύρθηκε νεκρή από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου, ενώ οι γονείς της μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε Νοσοκομείο του Βόλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.