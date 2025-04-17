Κέρκυρα: Από τις φυλακές – κολαστήρια στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας

Οι φυλακές της Κέρκυρας υπήρξε μια από τις σκληρότερες στην Ελλάδα. Επί δεκαετίες υπήρξε τόπος βασανιστηρίων πολιτικών κρατουμένων και βαρυποινιτών.

Την ιστορία της έχουν σημαδέψει επίσης σοβαρές εξεγέρσεις καθώς και η μεγαλύτερη απόδραση κρατουμένων στην Ελλάδα, που έγινε το 1996.

Τα τελευταία επτά χρόνια λειτουργεί στον χώρο των φυλακών Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, από το οποίο οι κρατούμενοι παίρνουν απολυτήριο γυμνασίου. Το πρόγραμμα βοηθά σημαντικά στην επανένταξη των κρατουμένων μετά την αποφυλάκισή τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.