Κέρκυρα: Νοσοκομείο υπό ασφυκτική πίεση – Η συγκλονιστική μαρτυρία ασθενούς

Η υγεία και στην Κέρκυρα δυστυχώς νοσεί.Το γενικό νοσοκομείο του νησιού διαθέτει μόλις δυο παθολόγους και έχει πολλές ελλείψεις ακόμη και σε βασικές παροχές. Το καλοκαίρι, η κατάσταση υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να γίνει εφιαλτική, όταν το νησί βουλιάζει από τουρίστες ενώ και το χειμώνα καθημερινά 2 με 3 ασθενείς πρέπει να μεταβούν στην Ήπειρο ακόμη και για απλές εξετάσεις.

Η συγκλονιστική μαρτυρία της Ασπασίας Σπίνουλα, κατοίκου Κέρκυρας, για τις απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν στο νοσοκομείο, την επείγουσα μεταφορά της στα Γιάννενα λόγω έλλειψης ΜΕΘ στο νοσοκομείο της Κέρκυρας και για την υπερπροσπάθεια που κάνουν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του για την αντιμετώπιση όλων των περιστατικών.

