Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε σε κεντρική πλατεία στον δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης.

Όπως καταγγέλλει ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok, άγνωστοι έκλεψαν κομμάτι του γκαζόν που είχε τοποθετηθεί πριν από λίγο καιρό.

«Στη θητεία μου έχω αντιμετωπίσει τα πάντα: κλοπές, καφρίλα. Υπάρχει αυτό το μικρό κομμάτι της κοινωνίας που είναι άρρωστο και λειτουργεί εις βάρος της υπόλοιπης. Το ότι θα μας κλέβανε το νέο γκαζόν που μπήκε στην πλατεία του Ελαιώνα στο Ελληνικό, ειλικρινά με ξεπερνάει. Απορώ ρε φίλε τι θα το κάνεις, θα βοσκήσεις τα πρόβατα και τα κατσίκια;» αναρωτιέται ο δήμαρχος στο βίντεο, ενώ δείχνει το σημείο που άγνωστος ή άγνωστοι σήκωσαν το γκαζόν.

Πηγή: skai.gr

