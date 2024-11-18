Το μεσημέρι της Κυριακής, πέντε μικρά κουταβάκια βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα και δεμένα μέσα σε τσουβάλια, σαν σκουπίδια πεταμένα στη φύση.Πρόκειται για μια εικόνα που προκαλεί οργή και αποτροπιασμό σε κάθε συνείδηση.

Η άμεση παρέμβαση του υπεύθυνου της Φιλοζωικής Κρεστένων «Νοιάζομαι» Διονύση Λιαρομάτη και των εθελοντών, που επέστρεφαν από το καταφύγιο και βρέθηκαν τυχαία μπροστά στο θέαμα, ήταν σωτήρια. Ενώ βρήκαν το πρώτο κουτάβι κοντά στον δρόμο, τα γαυγίσματα τους οδήγησαν στην αποκάλυψη των δύο τσουβαλιών με τα υπόλοιπα ζώα. Μετά από δύσκολες προσπάθειες διάσωσης, λόγω της πρόσφατης βροχόπτωσης, που έκανε το σημείο ακόμα πιο δυσπρόσιτο, και με τη βοήθεια των υπαλλήλων της ΔΕΔΔΗΕ που έτυχε να περνούν από εκεί, τα κουτάβια διασώθηκαν.

Όπως έκανε γνωστό μιλώντας στο ilialive.gr o κ. Λιαρομάτης, δυστυχώς δεν είναι μόνο ένα μεμονωμένο περιστατικό αλλά μια τραγική υπενθύμιση της αδιαφορίας και της σκληρότητας που κάποιοι επιδεικνύουν απέναντι στα πιο ευάλωτα πλάσματα. Στο συγκεκριμένο σημείο άλλωστε, έχουν γίνει και πάλι μάρτυρες ανάλογων βάρβαρων περιστατικών.

Τα κουταβάκια πλέον ηλικίας περίπου 2 μηνών, είναι ασφαλή αφού ο κ. Λιαρομάτης τα οδήγησε στο καταφύγιο ενώ αύριο θα εξεταστούν από κτηνίατρο και θα γίνει και επίσημη καταγγελία στις αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα σε μια ύστατη προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν οι κάτοικοι της περιοχής, ο κ. Λιαρομάτης απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το άτομο που πέταξε τα κουτάβια, να μιλήσει, τονίζοντας φυσικά πως θα διατηρηθεί η ανωνυμία του.

Είναι η ώρα να σταθούμε όλοι μαζί και να απαιτήσουμε δικαιοσύνη, δείχνοντας ότι τέτοιες πράξεις δεν θα μείνουν ατιμώρητες.

Η συνείδηση της κοινωνίας πρέπει να αφυπνιστεί, για να πάψουν να υπάρχουν ζωές που κάποιοι θεωρούν αναλώσιμες. Ας κάνουμε επιτέλους το σωστό και ας ανοίξουν τα στόματα…

Όποιος επιθυμεί να βοηθήσει και να ενισχύσει οικονομικά την προσπάθεια της Φιλοζωικής Κρεστένων “Νοιάζομαι” μπορεί να το κάνει στον ακόλουθο λογαριασμό.

