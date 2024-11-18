Σε 24ωρη γενική απεργία καλούν την Τετάρτη (20 Νοεμβρίου) ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ στην οποία θα συμμετάσχουν εργαζόμενοι τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα απεργήσουν από τις 5 το πρωί της Τρίτης 19ης Νοεμβρίου έως τις 5 το πρωί της Τετάρτης 20ης Νοεμβρίου.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Αποφάσεις για συμμετοχή στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2024 λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες της Αθήνας.

Με στάσεις εργασίας συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ.

Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ και το ΔΣ της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ (κατά πλειοψηφία) αποφάσισαν στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 ως τη λήξη της βάρδιας.

Κανονικά αναμένεται να κυκλοφορήσουν όλη την ημέρα οι αστικές λεωφορειακές γραμμές, τις οποίες έχουν αναλάβει η Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής και τα ΚΤΕΛ (αναμένεται ανακοίνωση από τον ΟΑΣΑ).

Μετρό

Στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 09:00 το πρωί και από τις 21:00 μέχρι τη λήξη της βάρδιας ανακοίνωσε το Σωματείο Εργαζομένων στις Σταθερές Συγκοινωνίες και στο Μετρό της Αθήνας.

«Η απόφαση αυτή πάρθηκε προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι απεργοί διαδηλωτές και να μπορέσουν να μεταβούν μαζικά στα συλλαλητήρια» τονίζει το ΣΕΛΜΑ.

Σημειώνεται ότι οι στάσεις εργασίας αφορούν τις γραμμές 2 και 3 του μετρό, ενώ αναμένονται αποφάσεις για τη γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) αλλά και για το τραμ.

Σιδηρόδρομος

Στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ αποφάσισαν να συμμετέχουν και οι σιδηροδρομικοί, με απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ).

Μετά από αυτήν την απόφαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέρος των δρομολογίων της Hellenic Train, συμπεριλαμβανομένου του προαστιακού της Αθήνας με προσωπικό ασφαλείας.

ΟΑΣΘ - Πενήντα λεωφορεία στους δρόμους με προσωπικό ασφαλείας

Χειρόφρενο σηκώνουν την Τετάρτη 20/11 και οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ, στο πλαίσιο της γενικής πανελλαδικής απεργίας.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι την ημέρα της 24ωρης απεργίας των εργαζομένων στον ΟΑΣΘ, προσωπικό ασφαλείας θα κυκλοφορεί 50 λεωφορεία, ενώ κανονικά θα παρέχεται η υπηρεσία εξυπηρέτησης ΑμεΑ και θα διεξάγεται η νυχτερινή γραμμή του αεροδρομίου (Ν1). Για την ημέρα της πανελλαδικής απεργίας, το Συνδικάτο των Εργαζομένων του ΟΑΣΘ καλεί σε μαζική συμμετοχή στην συγκέντρωση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ), στις 10:30 το πρωί.

Ποιοι άλλοι συμμετέχουν στην απεργία

Μέχρι στιγμής με επίσημες ανακοινώσεις τη συμμετοχή τους στην απεργία έχουν δηλώσει ομοσπονδίες ιδιωτικών εκπαιδευτικών, οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων, εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία και τραπεζοϋπαλληλικών οργανώσεων.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια της χώρας την Τετάρτη, μετά την ομόφωνη απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) να συμμετάσχει στην 24ωρη πανεργατική πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η διοίκηση της ΓΣΕΕ.

Απεργούν οι νοσοκομειακοί γιατροί

Τη συμμετοχή τους στην απεργία στις 20 Νοεμβρίου δηλώνουν οι νοσοκομειακοί γιατροί (Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, ΟΕΝΓΕ).

«Οι δημόσιες δομές υγείας έχουν συρρικνωθεί κατά 40% συγκριτικά με το 2009 και το προσωπικό τους έχει απομείνει μισό, γερασμένο και εξουθενωμένο, ενώ από την άλλη οι ιδιωτικοί όμιλοι της υγείας κάνουν "τρελό" πάρτι κερδών» αναφέρει η Ένωση σε ανακοίνωσή της.

Σχετικά με την ΠΦΥ η ΟΕΝΓΕ εκφράζει την αντίθεσή της «με το βάπτισμα ανειδίκευτων πτυχιούχων ιατρικών σχολών σε "προσωπικούς" γιατρούς, αντί για τη στελέχωση των Κέντρων Υγείας με μαζικές προσλήψεις μόνιμων ειδικευμένων γιατρών».

Αντιδρά στην μεταφορά «της μοναδικής δημόσιας Παιδοογκολογικής μονάδας της χώρας, με την υποδομή και το προσωπικό της στο ιδιωτικού - επιχειρηματικού χαρακτήρα ΝΠΙΔ "Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - Ελπίδα"».

Κάνει λόγο για «υποβάθμιση της Μονάδας Μεταμόσχευσης Οργάνων του "Ευαγγελισμού" σε συνδυασμό με την αφαίρεση της αρμοδιότητας διενέργειας μεταμοσχευτικού ελέγχου από τα 2 δημόσια νοσοκομεία του "Ευαγγελισμού" και του "Γεννηματάς" και την εξολοκλήρου ανάθεσή της στο Ωνάσειο».

Επίσης, οι νοσοκομειακοί γιατροί εκφράζουν την έντονη αντίδρασή τους για τη χρηματοδότηση «με 30 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στις ιδιωτικές κλινικές για να πραγματοποιήσουν μέρος των "δωρεάν" απογευματινών χειρουργείων και να εμπεδωθεί στη συνείδηση του λαού ότι θα πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του το νόμιμο φακελάκι στα απογευματινά επί πληρωμή χειρουργεία των δημόσιων νοσοκομείων, αλλιώς είναι καταδικασμένος να περιμένει στις λίστες της ντροπής».

Η ΟΕΝΓΕ διεκδικεί την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων των νοσοκομειακών γιατρών, μαζικές μόνιμες προσλήψεις γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ένταξη στα ΒΑΕ, δωρεάν σύγχρονες υπηρεσίες υγείας για όλους

Η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας, των αυξημένων τιμών των ενοικίων και της αγοράς κατοικιών αλλά και η αποκατάσταση του Συλλογικού Εργατικού Δικαίου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Ολομέλειας της ΓΣΕΕ.

Η Συνομοσπονδία, με δεδομένο το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν λαμβάνει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την αντιμετώπιση αυτών των κρίσιμων ζητημάτων που ταλανίζουν τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα αλλά αντιθέτως εφαρμόζει μέτρα που γιγαντώνουν τα προβλήματά τους, αποφάσισε:

την πραγματοποίηση 24ωρης Γενικής Απεργίας για την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2024

τη διενέργεια ενημερωτικής καμπάνιας, η οποία θα ξεκινήσει άμεσα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας με ιδιαίτερη βαρύτητα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με στόχο τη μαζική κι ενωτική συμμετοχή στην 24ωρη Γενική Απεργία.

Η κυβέρνηση αδυνατεί να εφαρμόσει πολιτικές που ενισχύουν την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, η οποία έχει μειωθεί κατά 8% από το 2019.

Με την επιδοματική πολιτική και τα pass δεν λύνονται δυστυχώς τα προβλήματα. Απαιτούνται άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ολιγοπωλιακής συγκρότησης της αγοράς και των καρτέλ, επαναρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και των Συλλογικού Εργατικού Δικαίου καθώς και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας με το αποθεματικό του 1,5 δισ. από την πρώην Εργατική Εστία.

Αυτά τα μέτρα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και για την εφαρμογή αυτών των μέτρων θα αγωνιστούμε.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ



Την ημέρα της απεργίας οι εργαζόμενοι στο δημόσιο θα πραγματοποιήσουν πορεία στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες πόλεις της χώρας. Το «ραντεβού» στην πρωτεύουσα έχει οριστεί στις 13:00 το μεσημέρι στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Με την απεργία οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν:

Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς άμεσα

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ της ανεργίας

Ξεπάγωμα της διετίας 2016 – 2017

Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ

Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας χωρίς καμία περικοπή του.

Στήριξη του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση.

Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και στα σχολεία.

Μείωση του αριθμού των μαθητών στο 1:15 και τέλος στις συγχωνεύσεις σχολείων και τμημάτων.

Κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν. 4808/21) και του Ν. 5053/23 (Γεωργιάδη) για τα εργασιακά, καθώς και κατάργηση όλων των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση – Επαναφορά του Ν. 1264/82.

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν τα χιλιάδες οργανικά κενά που υπάρχουν στο Δημόσιο, ιδιαίτερα στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης κ.ά. Ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι λένε «όχι» στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών και φορέων.

Η κεντρική μας απεργιακή συγκέντρωση, που θα γίνει την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 11:00 στην Πλατεία Κλαυθμώνος, καθώς και οι άλλες οι οποίες θα γίνουν σε όλες τις πόλεις της χώρας, μαζί με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, έχουν ως στόχο να θέσουν τέρμα σε αυτή την πολιτική» αναφέρει χαρακτηριστικά η ΑΔΕΔΥ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.