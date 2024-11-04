Τέμπη: Αρνήθηκε την κατηγορία για παράβαση καθήκοντος ο Κώστας Αγοραστός

Οι απολογίες των κατηγορουμένων για την τραγωδία των Τεμπών συνεχίστηκαν σήμερα το πρωί της Δευτέρας στα Δικαστήρια της Λάρισας, με τον πρώην περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστό να παίρνει τη σκυτάλη, ο οποίος διώκεται για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με το μπάζωμα του χώρου της σύγκρουσης των δύο τρένων.

Ο πρώην περιφερειάρχης υπενθυμίζεται πως είχε τονίσει ότι ήταν άδικη η παραπομπή του για παράβαση καθήκοντος. Είχε υποστηρίξει δε, πως δεν είχε καμιά ευθύνη για την απόφαση να μπαζωθεί ο χώρος, ενώ επικαλέστηκε την ποινική δίωξή του και το δικαίωμα της σιωπής, προκειμένου να μην καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή για την τραγωδία των Τεμπών στη Βουλή.

Ο κ. Αγοραστός αρνήθηκε την κατηγορία για παράβαση καθήκοντος, τονίζοντας πως δε φέρει καμιά ευθύνη για την απόφαση να μπαζωθεί ο τόπος της τραγωδίας σημειώνοντας: «Δεν ήταν δική μου απόφαση».

Επιπρόσθετα συμπλήρωσε σχετικά με τα οχήματα που έσπευσαν στον χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας ότι είναι κάτι που έγινε συνεπικουρικά ύστερα από αίτημα τόσο της πυροσβεστικής όσο και της αστυνομίας.

