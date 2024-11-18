Νέος κύκλων ερευνών έχει ήδη ξεκινήσει στο… σκοτεινό θρίλερ με τους θανάτους των πέντε βρεφών σε Αχαΐα και Ηλεία.

Έμπειροι Αξιωματικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής βρίσκονται ήδη στην Αμαλιάδα προκειμένου να κάνουν τη δίκη τους έρευνα και να βρουν τη λύση του μυστηρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας «Πατρίς», κλιμάκιο του Εγκλημάτων κατά ζωής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, εδώ και λίγες ώρες βρίσκεται στην Ηλεία σε μια νέα έρευνα που ξεκινά με νέες καταθέσεις από πρόσωπα-κλειδιά, τόσο του οικογενειακού περιβάλλοντος του μικρού Παναγιώτη -που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο, όσο κι από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου όπου και μεταφέρθηκε το παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το patrisnews, οι άνδρες του Ανθρωποκτονιών θα πραγματοποιήσουν και επιτόπιες έρευνες στο σπίτι του… θανάτου στην Αμαλιάδα που φαίνεται πως “έσβησε” ο Παναγιωτάκης.

Αστυνομικοί του εγκλημάτων κατά ζωής, έχοντας στα χέρια τους όλες τις δικογραφίες από τους θανάτους και των πέντε παιδιών, τις καταθέσεις που έχουν γίνει ως τώρα, αλλά και σημαντικά στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνά τους, προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

«Το παιδί μπορεί να ήταν νεκρό»

Η μητέρα του Παναγιωτάκη, στη… μαραθώνια κατάθεσή της, έδωσε νέα στοιχεία στις Αρχές. Μίλησε για την Ειρήνη Μουρτζούκου και υποστήριξε ότι το παιδί της μπορεί να ήταν νεκρό μέσα στο αυτοκίνητο, τη στιγμή που το μετέφεραν στο νοσοκομείο. Αυτό μπορεί έχει μεγάλη σημασία καθώς η μητέρα του μωρού συμφωνούσε με την Ειρήνη που έλεγε ότι το παιδί ήταν ζωντανό «Κάλεσα την ξαδέρφη μου για να τον μεταφέρουμε το Νοσοκομείο. Το παιδί το κρατούσε αγκαλιά η Ειρήνη. Μέσα στο αυτοκίνητο μπορεί και να ήταν νεκρό», υποστήριξε η ίδια.

Στην αντεπίθεση η Μουρτζούκου

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, περνά στην… αντεπίθεση. Μιλώντας στην Τασούλα Παπανικολάου αποκαλύπτει την επικοινωνία της με τη μητέρα του Παναγιωτάκη μετά την κατάθεσή της στο Ανθρωποκτονιών και απαντά σε όλους όσοι την κατηγορούν για περιστατικά βίας σε βάρος της οικογένειας του παιδιού που πέθανε τον Αύγουστο.

“Πάνε να μου φορτώσουν πράγματα και να με κλείσουν φυλακή χωρίς λόγο. Έχω σκάσει. Γιατί μου το κάνουνε όλο αυτό; Γιατί πάνε να μου φορτώσουν πράγματα να με κλείσουνε φυλακή, χωρίς λόγο…Θα μπω δηλαδή μέσα χωρίς τίποτα”, δηλώνει η ίδια, και παραδέχεται ότι έχει υπάρξει περιστατικό βίας λίγα 24ωρα πριν πεθάνει ο Παναγιωτάκης.

“Δυο τρεις ημέρες πριν “φύγει” ο Παναγιωτάκης είχα καυγαδίσει με τη μητέρα του… Ναι έχω δείρει την Πόπη… Είχε γίνει ένας καυγάς μεταξύ μας. Ο ένας έδειρε τον άλλον. Αλλά όχι σε άσχημα φυσικά… όπως τσακώνεται ένα ζευγάρι” είπε η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Αποστάσεις… Δημητριάδου

Αποστάσεις από την Ειρήνη Μουρτζούκου, την οποία εκπροσωπεί στην υπόθεση με τα πέντε νεκρά μωρά στην Αμαλιάδα, πήρε δημόσια η δικηγόρος της, Βούλα Δημητριάδου.

Σε συνέντευξή της στην στον ΣΚΑΪ, η ποινικολόγος δήλωσε πως είναι πολύ πιθανό να σταματήσει την εκπροσώπηση της 24χρονης, αν δεν συμμορφωθεί και συνεχίσει να εμφανίζεται συνεχώς στα τηλεοπτικά πάνελ.

Η κυρία Δημητριάδου τόνισε πως οι συνεχείς αντιφάσεις της Μουρτζούκου έχουν οδηγήσει τη νομική της ομάδα σε σκέψεις να αποσύρει τη στήριξή της. “Καλώ οποιονδήποτε να πάει να καταθέσει στις Αρχές, έχοντας επίγνωση των συνεπειών των όσων θα καταθέσει”, είπε.

Πηγή: skai.gr

