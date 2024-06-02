Βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στην Άρβη έλεγξαν οι αρχές που διερευνούν την υπόθεση της τραγωδίας με τον μικρό Νικόλα. Την προανάκριση επίσημα διενεργεί το Λιμενικό με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. Οι Αρχές είναι σχεδόν βέβαιες ότι το άτυχο αγοράκι πνίγηκε, όμως θέλουν να εξαντλήσουν και την παραμικρή υποψία μήπως και έχει συμβεί κάτι άλλο, αν και το αποκλείουν. Για τον λόγο αυτό αναζήτησαν υλικό που να μπορεί να αξιοποιηθεί, χωρίς όμως - σύμφωνα με πληροφορίες - να προκύπτει κάποιο χρήσιμο στοιχείο. Στην περιοχή υπάρχει περίπτερο με εγκατεστημένο κύκλωμα ασφαλείας, το οποίο όμως βρίσκεται σε απόσταση από το σημείο της τραγωδίας.

Το κλίμα στην Άρβη και στα γύρω χωριά είναι βαρύ. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το δράμα της οικογένειας και το χαμό του μικρού Νικόλα, ενός πολύ αγαπητού παιδιού, το οποίο ήταν χαρά Θεού και έμπαινε στα σπίτια όλων των ντόπιων.

Τόσο ο Νικόλας όσο και το μικρό αδερφάκι του που είναι ακόμα μωρό, γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Οι γονείς του εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Άρβης την τελευταία 4ετία. Άνθρωποι βιοπαλαιστές που κοιτούσαν να προσφέρουν ό,τι καλύτερο στα παιδιά τους και πάντα ήταν ευγενικοί και καλοί με τους γείτονες τους και όλο τον κόσμο.

Μέσα στη βαθύτατη οδύνη τους, υπάρχει έντονος προβληματισμός για το πού θα κηδέψουν το παιδί τους. Αν το κηδέψουν στην Αλβανία ή στον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο μικρός Νικόλας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα με τα χαρτιά τους και έτσι υπάρχει ο φόβος μην κηδέψουν το παιδί τους στην Κρήτη και κάποια στιγμή στο μέλλον χρειαστεί να φύγουν, αφήνοντας πίσω το Νικόλα τους.

Ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Άρβης κ. Γιάννης Καρπαθάκης, συγκλονισμένος από την τραγωδία, ανέφερε στο Cretalive.gr ότι αν η οικογένεια αποφασίσει να κηδέψει το παιδί στην Αλβανία, δεν υπάρχει πρόβλημα οικονομικό.

«Η κοινωνία της Άρβης είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη. Και πρόεδροι άλλων συλλόγων έχουν επικοινωνήσει μαζί μου για να βοηθήσουν οικονομικά. Το οικονομικό θα διευθετηθεί εφόσον η οικογένεια αποφασίσει να κηδέψει το Νικολάκι στην Αλβανία. Όλοι το αγαπούσαμε το παιδάκι. Η κόρη μου, 25 ετών, του είχε μεγάλη αδυναμία. Έχουμε στεναχωρηθεί όλοι πολύ. Πρέπει να τους στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε χρέος».

Όπως έχει γράψει το Cretalive, η μητέρα ήταν με το μωρό στο σπίτι, ο πατέρας απουσίαζε στη δουλειά, ο μικρός Νικόλας έφυγε χωρίς να το αντιληφθεί η μαμά του και φέρεται να μπήκε στη θάλασσα από μία περιοχή που λέγεται «ποταμός». Τα ρεύματα έβγαλαν το παιδί στο λιμανάκι. Για το λόγο αυτό οι Αρχές θα ελέγξουν εντός της ημέρας την κάμερα ασφαλείας στο λιμανάκι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.