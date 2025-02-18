Τραγικός επίλογος στην εξαφάνιση του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου

Σε μια απομακρυσμένη και κακοτράχαλη περιοχή της Περαχώρας Τυρνάβου γράφτηκε χτες το μεσημέρι ο τραγικός επίλογος της εξαφάνισης του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου, η σορός του οποίου βρέθηκε σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Η μητέρα του αναγνώρισε τα ρούχα και τα γυαλιά του, ωστόσο θα χρειαστεί εξέταση DNA για την ταυτοποίηση της σορού λόγω της κατάστασης στην οποία βρέθηκε.

Η απάντηση για τα αίτια θανάτου, αλλά και για το πότε επήλθε ο θάνατος θα δοθεί από την ιατροδικαστική εξέταση. Απορία προκαλεί το πώς βρέθηκε η σορός σε μια τόσο απομακρυσμένη και βραχώδη περιοχή, σχεδόν 12 χιλιόμετρα από το σημείο που ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του.

Η σορός φέρει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι που ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν έγινε από φονικό όργανο ή προέκυψε από την πτώση του 39χρονου στα βράχια.

Ιδιοκτήτης κτηνοτροφικής μονάδας στον Τύρναβο, κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε ο 39χρονος, δήλωσε χθες στους δημοσιογράφους: «Τέσσερις, πέντε μέρες ακούγαμε τα σκυλιά μας να γαβγίζουν. Δεν δώσαμε σημασία και κάποια στιγμή μού είπε ο εργάτης να πάμε να δούμε γιατί γαβγίζουν τα σκυλιά».

Όταν τελικά οι εργάτες πήγαν στο σημείο, εντόπισαν τη σορό.

Ο Βασίλης Καλογήρου εξαφανίστηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2024.

Η πρώτη ανακοίνωση για την εξαφάνισή ήρθε μέσω της ενεργοποίησης του Silver Alert από τη Γραμμή Ζωής στις 2 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 39χρονος είχε επισκεφτεί στη Λάρισα τους γονείς του για τις γιορτές των Χριστουγέννων και έφυγε από το σπίτι τους το απόγευμα της Δευτέρας 30 Δεκεμβρίου για να κάνει την καθημερινή του βόλτα χωρίς να έχει μαζί το κινητό του τηλέφωνο.

Από εκείνο το σημείο και μέχρι χθες η τύχη του αγνοείτο.

Οι γονείς του 39χρονου ενημέρωσαν τη Γραμμή Ζωής το βράδυ της 1ης Ιανουαρίου και τις επόμενες μέρες ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση στον Πηνειό ποταμό για τον εντοπισμό του.

Πηγή: skai.gr

