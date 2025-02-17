Του Μάκη Συνοδινού

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Λάρισας καθώς έχει εντοπιστεί μια σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη στον Τύρναβο, σε μικρή απόσταση από τις όχθες του Πηνειού ποταμού.

Το πτώμα βρέθηκε περίπου τις 12 το μεσημέρι σε λόφο στην Περαχώρα, από έναν πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ρούχα και ό,τι άλλο μπόρεσαν να συλλέξουν οι αστυνομικοί από το σημείο, θα τα δουν και οι συγγενείς του Βασίλη Καλογήρου, που αγνοείται από τα τέλη Δεκεμβρίου.

Στο σημείο αναμένεται άμεσα και ιατροδικαστής.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο δήμαρχος Τυρνάβου αναφέρει πως «το πτώμα είναι σε προχωρημένη σήψη. Αυτό που βλέπουμε είναι πως φοράει μπλε μπουφάν».

Παράλληλα, και άνθρωπος που ειδοποίησε τις Αρχές για την ύπαρξη σορού περιέγραψε στον ΣΚΑΪ: «Περίπου 4-5 ημέρες τα σκυλιά γάβγιζαν, αλλά δεν δίναμε σημασία. Κάποια στιγμή σήμερα πήγε ένας από τους εργάτες μας να δει γιατί γαβγίζανε. Δεν μπορούσε να πάει το μυαλό μας. Ενώ ήμουν στον δρόμο για τον Τύρναβο, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε πως είναι ένας νεκρός άνθρωπος πάνω στο βουνό. Κατευθείαν πήρα τις αρχές και μαζί με τους αστυνομικούς ήρθαμε και πήγαμε στο σημείο για να μας το υποδείξει ο εργάτης. Τα ρούχα του λογικά είναι του ανθρώπου που ίσως ψάχνουν εδώ και καιρό».

Πηγή: skai.gr

