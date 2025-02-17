Λογαριασμός
Η μητέρα του αγνοούμενου Βασίλη Καλογήρου αναγνώρισε τα ρούχα και τα γυαλιά του παιδιού της στη σορό- Μαρτυρία στο skai.gr

H σορός φέρει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι που ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν κάποιο φονικό όργανο το προκάλεσε ή προέκυψε κατά την πτώση του στα βράχια 

Τύρναβος

Του Μάκη Συνοδινού

Η μητέρα του αγνοούμενου Βασίλη Καλογήρου αναγνώρισε τα ρούχα και τα γυαλιά του, ωστόσο λόγω της προχωρημένης σήψης της σορού θα χρειαστεί εξέταση DNA για την ταυτοποίησή της.

Αυτό τόνισε στον skai.gr ο πρόεδρος της γραμμής ζωής silver alert Γεράσιμος Κουρούκλης, οποίος ανέφερε επίσης ότι η περιοχή στον Τύρναβο που βρέθηκε η σορός είναι κακοτράχαλη και απομακρυσμένη. 

Τα πρώτα δείγματα, όπως τα ρούχα, το χρώμα και η μάρκα και τα γυαλιά που φορούσε, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ανήκει στον 39χρονο, σημειώνει ο κ. Κουρκούλης προσθέτοντας ότι η ιατροδικαστική θα δώσει απαντήσεις για την αιτία θανάτου και τον χρόνο που συνέβη.

Επίσης, η σορός φέρει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι που ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν κάποιο φονικό όργανο το προκάλεσε ή προέκυψε κατά την πτώση του στα βράχια. 

