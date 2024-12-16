Της Ελένης Γαλάρη

Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους οι πέντε Τούρκοι οι οποίοι είχαν συλληφθεί μετά από συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών.

Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις σε βάρος τους κατηγορίες για διακεκριμένη παράνομη κατοχή και εμπορία όπλων, για διάθεση προς τρίτα πρόσωπα και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο ένας εκ των κατηγορουμένων ο οποίος νοίκιαζε το σπίτι στα Πατήσια, όπου βρέθηκε η βαλίτσα με τα όπλα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι «κάποιος μου έδωσε τη βαλίτσα για να τη φιλάω για 1.500 ευρώ, (τον οποίο και κατονόμασε). Δεν γνώριζα τι περιείχε. Μετά την άνοιξα και είδα τι είχε μέσα. Εγώ την είχα τη βαλίτσα, εγώ δέχτηκα να την πάρω οι υπόλοιποι τέσσερις δεν έχουν σχέση» φέρεται να είπε.

Δύο εκ των πέντε κατηγορουμένων υποστήριξαν ότι ούτε καν καπνίζουν και δεν έχουν σχέση με ναρκωτικά. «Μας έδωσαν την ποσότητα ναρκωτικών να τη φυλάμε με λεφτά» φέρεται να υποστήριξαν.

Όπως είπαν στην απολογία τους είχαν έρθει πριν από λίγες ημέρες από την Τουρκία στην Ελλάδα, ζητώντας πολιτικό άσυλο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.