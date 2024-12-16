Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην αρχική μήνυση που είχε υποβάλει η σύζυγος του 45χρονου αστυνομικού της Βουλής την οποία και απέσυρε λίγες ημέρες μετά, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ανδρέας Νικολακόπουλος, με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να επιμένει στις καταγγελίες περί ευνοϊκής μεταχείρισης του ένστολου.

Κατά την απάντησή του σε επίκαιρη ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο κ. Νικολακόπουλος έδωσε στοιχεία για τον ποινικό φάκελο του αστυνομικού, αλλά και για τις ενέργειες της Εισαγγελίας και του αρμόδιου Υπουργείου. «Στις 23 Φεβρουαρίου 2024 η σύζυγος του αστυνομικού πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας και έκανε μήνυση με αποτέλεσμα να σχηματιστεί ποινική δικογραφία για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων. Πράξεις που έλαβαν χώρα τα τελευταία 14 έτη έως και 13.01.24 σε βάρος της ίδιας και των ανήλικων τέκνων της. Στις 2 Μαρτίου 2024 η σύζυγος του αστυνομικού δήλωσε στο ίδιο αστυνομικό τμήμα ότι δεν επιθυμεί πλέον την ποινική του δίωξη. Παρόλα αυτά με εισαγγελική παραγγελία διερευνήθηκε το περιστατικό, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση από ΑΤ Καλλιθέας και υποβλήθηκε το πόρισμα στην αρμόδια εισαγγελία ενώ αφαιρέθηκε ο οπλισμός από τον αστυνομικό», δήλωσε.

«Είναι αδικαιολόγητο να παραμένει αυτό το πρόσωπο στη Βουλή από τον Φεβρουάριο έως τον Νοέμβριο ενώ υπήρχε αυτή η καταγγελία. Αυτό δείχνει τεράστια ευθύνη», τόνισε οι πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, υπογραμμίζοντας πως «δεν έγινε καμία ΕΔΕ και περίμεναν να αποσυρθεί μόνος του».

Πηγές της Βουλής ανέφεραν ότι η Υπηρεσία Ασφάλειας του κοινοβουλίου ενημερώθηκε από το Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας της ΕΛΑΣ μετά τις 2 Μαρτίου 2024 τόσο για τη μήνυση κατά του αστυνομικού όσο και για την ανάκλησή της αλλά και για την ανάληψη της έρευνας από αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.