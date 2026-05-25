Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών Αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Βόρεια Ελλάδα είχαν αξιοποιήσει πληροφορίες για μεταφορά όπλων μέσω της Θράκης και προχώρησαν σε επιχείρηση, κατά την οποία ακινητοποιήθηκε όχημα και συνελήφθη ένας από τους εμπλεκόμενους. Στο πορτμπαγκάζ εντοπίστηκαν 22 πιστόλια, συσκευασμένα και λαδωμένα, έτοιμα προς διακίνηση.

Όπως έχει αποκαλύψει ο ΣΚΑΪ, στην Τουρκία λειτουργεί παράνομο εργοστάσιο που κατασκευάζει απομιμήσεις γνωστών μοντέλων πιστολιών ευρωπαϊκής προέλευσης. Οι ελληνικές Αρχές διαπίστωσαν ότι τα συγκεκριμένα όπλα είναι πανομοιότυπα με αυθεντικά μοντέλα που παράγονται στην Κεντρική Ευρώπη, χωρίς όμως να έχουν κατασκευαστεί από τις νόμιμες εταιρείες παραγωγής.

Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί η Interpol, καθώς εξετάζεται διεθνές δίκτυο διακίνησης όπλων.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι μέρος του οπλισμού προοριζόταν για μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα όπλα ενδέχεται να είχαν τελικό προορισμό την Ισπανία, όπου – σύμφωνα με αστυνομικές πηγές – καταγράφεται αυξημένη παρουσία και δράση τουρκικών μαφιόζικων κυκλωμάτων.

Από την επακόλουθη προανακριτική διαδικασία προέκυψε η εμπλοκή και του δεύτερου κατηγορούμενου, ο οποίος συνελήφθη με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Αλεξανδρούπολης, καθώς φέρεται να παρέδωσε το όχημα και τον οπλισμό στον συλληφθέντα οδηγό.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· 25 πιστόλια,

· 25 γεμιστήρες,

· 5 κινητά τηλέφωνα και 2 κάρτες sim.

Επιπλέον, κατασχέθηκε και το όχημα, ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων.

Τα όπλα θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας.

