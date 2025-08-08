Δύο αλλοδαποί τουρίστες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, συνελήφθησαν χθες το βράδυ στα Χανιά μετά από την καταγγελία του ιδιοκτήτη καταλύματος που έμεναν ότι τον εκβίασαν, ζητώντας χρήματα για να μην τον δυσφημήσουν στο ίντερνετ

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα ο ιδιοκτήτης και η διαχειρίστρια επιχείρησης τουριστικού καταλύματος κατήγγειλαν στο Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας ότι δύο αλλοδαποί, οι οποίοι διέμειναν ως πελάτες στο κατάλυμα, κατά την αποχώρησή τους απαίτησαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ για να μην προβούν σε αρνητικά, δυσφημιστικά σχόλια στο διαδίκτυο.

Άμεσα οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση και οι αλλοδαποί εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν την ώρα που παραλάμβαναν το ποσό με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Κατά τη σύλληψή τους αρνήθηκαν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία ταυτότητας τους, αντιστάθηκαν και κατέγραφαν με κινητό τηλέφωνο τους αστυνομικούς.

Οι δύο τουρίστες κατηγορούνται για εκβίαση, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων.

Πηγή: skai.gr

