Σύμβαση για το έργο «Μη επανδρωμένες ημι-σταθερές θαλάσσιες πλατφόρμες για θαλάσσια επιτήρηση» (USSPS), υπεγράφη μεταξύ της Ελληνικής Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών (ΓΔΑΕΕ) και της εταιρείας ΕΤΜΕ, όπως ανακοινώθηκε σήμερα

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, το έργο «Μη επανδρωμένες ημι-σταθερές θαλάσσιες πλατφόρμες για τη θαλάσσια επιτήρηση» (USSPS), το οποίο ξεκίνησε το 2021, αναπτύσσεται από την ευρωπαϊκή κοινοπραξία με επικεφαλής την καινοτόμο ελληνική εταιρεία ΕΤΜΕ και δύο από τους μεγαλύτερους αμυντικούς κατασκευαστές της ΕΕ, τη Naval Group και τη Navantia. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης της Άμυνας (EDIDP), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με σημαντική συγχρηματοδότηση.

Στόχος είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση και η επίδειξη μιας νέας, μη επανδρωμένης, εξαιρετικά αυτόνομης, ενεργειακά αποδοτικής, υπεράκτιας πλατφόρμας, ικανής να ενσωματώνει ένα ευρύ φάσμα αισθητήρων αέρος, επιφανείας και υποβρύχιων αισθητήρων και UxV ως μέρος ενός ενισχυμένου μελλοντικού δικτύου για τη θαλάσσια επιτήρηση. Το έργο γεννήθηκε από την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ιδέα των πλωτών πλατφορμών διπλού σκοπού που ανήκουν στην ελληνική καινοτόμο εταιρεία ΕΤΜΕ.

Το σύστημα ενεργοποιείται από την ολοκαίνουργια λύση C5ISTAR της Naval Group, η οποία επιτρέπει τη λήψη και συγχώνευση δεδομένων, βίντεο, εικόνων και πληροφοριών κατάστασης από όλους τους αισθητήρες USSPS. Το Σύστημα θα μπορεί να παρέχει σχεδιασμό και να εκτελεί διοίκηση και έλεγχο όλων των αισθητήρων, αποτελεσμάτων και UxV όλων των κόμβων και θα διατηρεί την Κοινή Επιχειρησιακή Εικόνα (COP).

Με την ETME, ως επικεφαλής της κοινοπραξίας, και τη Naval Group ως τεχνικό συντονιστή, η κοινοπραξία συγκεντρώνει σημαντικούς ευρωπαϊκούς βιομηχανικούς φορείς, καθώς και ερευνητικά κέντρα. Οι συνεργατικές τους προσπάθειες έχουν προωθήσει το έργο στο στάδιο της ανάπτυξης πρωτοτύπων, δημιουργώντας διάφορες ευκαιρίες για τις περιφερειακές αλυσίδες εφοδιασμού και ενισχύοντας τον αμυντικό τομέα της ΕΕ.

Αυτό το πρόγραμμα διάρκειας 42 μηνών για τη μελέτη, το σχεδιασμό, το πρωτότυπο και τη δοκιμή της λύσης αποτελεί μέρος μιας μακροχρόνιας συνεργασίας στον τομέα της Ε&Α (R &D)μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας και αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικές ευκαιρίες στην αγορά.

«Η σύμβαση αυτή σηματοδοτεί μια ιστορική ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕπιχειρήσεις. Οι κορυφαίες ΜΜΕ του τομέα της άμυνας μπορούν τώρα να αποδείξουν έμπρακτα ότι οι καινοτόμες ιδέες τους μπορούν να ωριμάσουν με την υποστήριξη των υπουργείων άμυνας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με τους κύριους αναδόχους. Αυτό παρουσιάζει όχι μόνο την παρούσα πραγματικότητα, αλλά και τη μελλοντική κατεύθυνση", δήλωσε ο Αντώνιος Πέππας, Διευθύνων Σύμβουλος της ETME Engineering Solutions.

«Είναι μεγάλη ικανοποίηση για τη Naval Group να εργάζεται σε καινοτόμα έργα όπως το USSPS που παρέχουν νέες δυνατότητες για τα ναυτικά μας. Στόχος της Naval Group είναι να συνεχίσει να αναπτύσσει τεχνολογικές λύσεις υψηλής αξίας σε συνεργασία με την ελληνική βιομηχανία και να υποστηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξη των μελλοντικών ελληνικών δυνατοτήτων ναυτικού πολέμου μέσω έργων Ε&Α (R&D) με ελληνικές εταιρείες, πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα σε τεχνολογίες αιχμής", δήλωσε ο Patrick Mauffrey - Διευθυντής Προγράμματος της Naval Group.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.