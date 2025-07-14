Τουλάχιστον 100 φάκελοι με ελλείψεις στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών

Τουλάχιστον 100 ιατροδικαστικοί φάκελοι με σημαντικές ελλείψεις εντοπίστηκαν κατά την έφοδο που πραγματοποίησαν υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA, οι ελλείψεις καθιστούν ανέφικτο τον επανέλεγχο των φακέλων καθώς λείπουν κρίσιμα έγγραφα.

Σημειώνεται ότι στο στόχαστρο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας μπαίνουν οι ιατροδικαστικές εκθέσεις που έχουν εκδοθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας από την 1/1/2020.

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας τέθηκε προ ημερών σε καθεστώς αναστολής με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη έπειτα από τις φρικτές αποκαλύψεις στην υπόθεση της δολοφονίας βρεφών από την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Πηγή: skai.gr

