Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 9 το βράδυ της Δευτέρας στη συμβολή των οδών Λ. Κατσώνη και Πριάμου στο Ίλιον, όταν ΙΧ παρέσυρε τρεις πεζούς και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο.
Από την παράσυρση τραυματίστηκαν ελαφρά ένα ανήλικο παιδί ηλικίας 9 ετών και δύο ηλικιωμένοι οι οποίοι και μεταφέρθηκαν στο Αττικόν.
Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 42χρονου οδηγού του οχήματος.
Πηγή: skai.gr
