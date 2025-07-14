Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 9 το βράδυ της Δευτέρας στη συμβολή των οδών Λ. Κατσώνη και Πριάμου στο Ίλιον, όταν ΙΧ παρέσυρε τρεις πεζούς και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο.

Από την παράσυρση τραυματίστηκαν ελαφρά ένα ανήλικο παιδί ηλικίας 9 ετών και δύο ηλικιωμένοι οι οποίοι και μεταφέρθηκαν στο Αττικόν.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 42χρονου οδηγού του οχήματος.

Πηγή: skai.gr

