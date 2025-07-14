Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Προφήτη Ηλία - Ήχησε το 112

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, εθελοντές, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

UPDATE: 19:07
Πυροσβεστική αεροσκάφος

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτη Ηλία του δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.

Γύρω στις 19:00 ήχησε το 112 προκειμένου οι κάτοικοι στην περιοχή Τρία Πλατάνια της δημοτικής ενότητας Φιλύρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 1 ομάδα  πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, εθελοντές, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
 

