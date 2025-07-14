Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτη Ηλία του δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.

Γύρω στις 19:00 ήχησε το 112 προκειμένου οι κάτοικοι στην περιοχή Τρία Πλατάνια της δημοτικής ενότητας Φιλύρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Τρία_Πλατάνια της δημοτικής ενότητας #Φιλύρου της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 14, 2025

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, εθελοντές, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.



#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτη Ηλία του δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, εθελοντές, 5Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2025

