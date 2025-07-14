Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη ΒΙΠΕ Σίνδου - Μήνυμα από το 112 - Δείτε βίντεο

Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες σε ξερά χόρτα και επεκτάθηκε σε υλικά ανακύκλωσης

Σίνδος φωτιά

Νέος συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας για φωτιά που ξέσπασε στην βιομηχανική περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες σε ξερά χόρτα και επεκτάθηκε σε υλικά ανακύκλωσης.

Στο σημείο βρίσκονται 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Λόγω των επικίνδυνων καπνών, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής: 

Δείτε βίντεο από το σημείο: 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη Σίνδος Φωτιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark