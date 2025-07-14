Νέος συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας για φωτιά που ξέσπασε στην βιομηχανική περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες σε ξερά χόρτα και επεκτάθηκε σε υλικά ανακύκλωσης.

Στο σημείο βρίσκονται 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Λόγω των επικίνδυνων καπνών, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής:

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο κέντρου ανακύκλωσης στην περιοχή #Σίνδος της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Επικίνδυνοι καπνοί



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες & παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 14, 2025

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Πηγή: skai.gr

