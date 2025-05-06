Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο ξυλείας στα Τρίκαλα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων καθώς μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο ξυλείας στην περιοχή του Μεγαλοχωρίου, λίγο πριν τα ξημερώματα της Τρίτης.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 18 άνδρες και εννέα οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά στον χώρο του εργοστασίου και να την θέσουν υπό έλεγχο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.