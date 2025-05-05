Θεσσαλονίκη: Οδηγό ο οποίος πυροβόλησε μετά από φραστικό επεισόδιο αναζητάει η αστυνομία

Oδηγό αυτοκινήτου ο οποίος πυροβόλησε μετά από φραστικό επεισόδιο αναζητάει η αστυνομία.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, γύρω στις 10.30μμ, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Κυρίλλου και Μεθόδιου με Φιλίππου, μετά από φραστικό επεισόδιο μεταξύ οδηγών, ο ένας από τους δύο πυροβόλησε στο έδαφος.

Στη συνέχεια διέφυγε με το αυτοκίνητο και αναζητείται από την αστυνομία. Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.

Πηγή: skai.gr

