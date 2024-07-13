Μέσα σε δύο λεπτά και 17 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που η 36χρονη επικοινώνησε με τις αρχές για να ενημερώσει πως κινδυνεύει και να ζητήσει βοήθεια, είχε ήδη συντελεστεί η άγρια δολοφονία της από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Τα στελέχη του Α.Τ Αμφιλοχίας, παρότι κλείδωσαν προκειμένου να σπεύσουν στο σπίτι της άτυχης γυναίκας, δυστυχώς δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τη μοιραία αυτή κατάληξη.

Το χρονολόγιο της 8ης γυναικοκτονίας από τις αρχές του 2024, αναδεικνύει τη χρονοτριβή επικοινωνίας με την αστυνομία τα κρίσιμα λεπτά της εισβολής του 42χρονου ένοπλου δράστη στο σπίτι του θύματος καθώς και τη δυσκολία των αρχών να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν δύο μέρες νωρίτερα, όταν και η 36χρονη του είχε υποβάλλει μήνυση.

Παράλληλα υπήρξε αναποφασιστικότητα όσον αφορά τη φύλαξη της οικείας της.

Υπενθυμίζεται πως ο 42χρονος εισέβαλε στο σπίτι στις 04:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου όπου και βρήκε τη 13χρονη κόρη του.

Ο κουμπάρος του ζευγαριού προσπάθησε να τον ηρεμήσει, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί.

Ο δράστης επικοινώνησε με τη 36χρονη και της είπε να μεταβεί στο σπίτι απειλώντας πως θα σκοτώσει την κόρη τους.

Ο κουμπάρος, εν συνεχεία επικοινώνησε και ο ίδιος με την άτυχη Αρετή, ενημερώνοντας την πως ο 42χρονος έχει όπλο για να την αποτρέψει να γυρίσει στο σπίτι, λέγοντας της πως το παιδί είναι ασφαλές.

«Έχει όπλο, η κόρη σου είναι ασφαλής. Καλύτερα να μην έρθεις στο σπίτι», φέρεται να της είπε.

Η 36χρονη μετά το τηλεφώνημα με τον κουμπάρο της, επικοινώνησε με τις αρχές λίγο μετά τις 4:30 τα ξημερώματα με το Α.Τ Αμφιλοχίας.

«Με λένε Αρετή…. Βοήθεια κινδυνεύω» είπε στον αστυνομικό χωρίς ωστόσο να προλάβει να δώσει περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας και διαμονής.

Η σύνδεση διακόπηκε ξαφνικά καθώς απ’ ότι φαίνεται ακριβώς εκείνη τη στιγμή η γυναίκα δέχεται τα πυρά του δράστη.

Όπως ήδη γνωρίζουμε, παρότι ο κουμπάρος του ζευγαριού προσπάθησε να εμποδίσει τον δράστη να κατέβει από τη σκάλα, ο 42χρονος πήδηξε από το μπαλκόνι στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού, όπου και είχε φτάσει η γυναίκα ρίχνοντας εναντίον της τα θανάσιμα πυρά.

Αστυνομικοί εντόπισαν τα στοιχεία της - τηλέφωνο και διεύθυνση - και κινήθηκαν προς το σπίτι της, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούσαν επανειλημμένως κλήσεις, οι οποίες έμειναν αναπάντητες, καθώς προφανώς η γυναικά είχε ήδη βρει τραγικό θάνατο.

Τελικά οι έφθασαν στο σπίτι, όπου εντόπισαν το θύμα και τον εν διαστάσει σύζυγό της θανάσιμα τραυματισμένους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.