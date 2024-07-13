Πυρκαγιά ξέσπασε, από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστά του Αγρινίου.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 12 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, δεν κινδυνεύουν κατοικίες.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Κρεμαστά Αγρινίου. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 12 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 13, 2024

