Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Κρεμαστά Αγρινίου - Εκτός κινδύνου κατοικίες

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν συνολικά 40 πυροσβέστες

Φωτιά Αγρίνιο

Πυρκαγιά ξέσπασε, από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστά του Αγρινίου.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 12 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, δεν κινδυνεύουν κατοικίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Αγρίνιο Πυρκαγιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark