Aμπελόκηποι: Eπεισόδια και πυροβολισμοί μεταξύ οργανωμένων οπαδών

Συμπλοκή με πυροβολισμούς μεταξύ οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού σημειώθηκε νωρίτερα έξω από το γήπεδο Απόστολος Νικολαΐδης, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, λίγο πριν το φιλικό ματς του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ Λάρνακας.

Οι οπαδοί συνεπλάκησαν στη συμβολή των οδών Παναθηναϊκού και Τσόχα.

Συγκεκριμένα, άγνωστα άτομα έβγαλαν όπλο και πυροβόλησαν κατά ομάδας ατόμων.

Από τα πυρά τραυματίστηκε ένας 22χρονος άνδρας στο πόδι.

Παράλληλα ένας 38χρονος τραυματίστηκε στην κοιλιά και σύμφωνα με πληροφορίες αρχικώς είχε εκτιμηθεί πως πρόκειται για τραύμα από σφαίρας εντούτοις αυτό δεν επιβεβαιώθηκε από την αξονική με το χτύπημα να ενδέχεται να είναι από αμβλύ αντικείμενο.

Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Ένα ακόμη άτομο φέρεται να έχει ξυλοκοπηθεί.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της ΕΛΑΣ τα οποία και προχώρησαν σε περισσότερες από 40 προσαγωγές.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών όλα ξεκίνησαν με αφορμή μια «μάχη επικυριαρχίας» για οπαδικά θέματα.

