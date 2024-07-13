Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνελήφθη 46χρονος λιμενικός για ενδοοικογενειακή βία στη Μυτιλήνη - Τη Δευτέρα θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος χτύπησε στο πρόσωπο την 33χρονη σύντροφό του, ενώ βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο

Μυτιλήνη ενδοοικογενειακή βία

Συνελήφθη τα ξημερώματα σήμερα Σαββάτο 13 Ιουλίου, στη Μυτιλήνη, 46χρονος, στέλεχος του Λιμενικού Σώματος, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία κατά της 33χρονης συντρόφου του και συναδέλφου του στην ίδια υπηρεσία.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το ζευγάρι βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο όπου και μάλωσαν. Ο 46χρονος χτύπησε στο πρόσωπο την 33χρονη, η οποία και στη συνέχεια απευθύνθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλήνης για τις πρώτες βοήθειες. Εκεί, διαπιστώθηκε ότι στη γυναίκα είχε ασκηθεί βία και ενημερώθηκε από τους γιατρούς του νοσοκομείου η Αστυνομία. Στελέχη της οποίας συνέλαβαν τον 46χρονο, ο οποίος και θα οδηγηθεί τη Δευτέρα το πρωί στην Εισαγγελία του Ναυτοδικείου Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μυτιλήνη ενδοοικογενειακή βία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark