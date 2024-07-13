Συνελήφθη 46χρονος λιμενικός για ενδοοικογενειακή βία στη Μυτιλήνη - Τη Δευτέρα θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα

Συνελήφθη τα ξημερώματα σήμερα Σαββάτο 13 Ιουλίου, στη Μυτιλήνη, 46χρονος, στέλεχος του Λιμενικού Σώματος, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία κατά της 33χρονης συντρόφου του και συναδέλφου του στην ίδια υπηρεσία.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το ζευγάρι βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο όπου και μάλωσαν. Ο 46χρονος χτύπησε στο πρόσωπο την 33χρονη, η οποία και στη συνέχεια απευθύνθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλήνης για τις πρώτες βοήθειες. Εκεί, διαπιστώθηκε ότι στη γυναίκα είχε ασκηθεί βία και ενημερώθηκε από τους γιατρούς του νοσοκομείου η Αστυνομία. Στελέχη της οποίας συνέλαβαν τον 46χρονο, ο οποίος και θα οδηγηθεί τη Δευτέρα το πρωί στην Εισαγγελία του Ναυτοδικείου Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

