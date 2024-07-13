Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Αμφιλοχία το πρωί του Σαββάτου, 13 Ιουλίου, με ένα αποτρόπαιο έγκλημα που βύθισε την τοπική κοινωνία στο πένθος.

Το περιστατικό αφορά τη δολοφονία μιας 36χρονης γυναίκας από τον σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του e-maistros.gr, το δραματικό περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν η γυναίκα επέστρεψε σπίτι της τα ξημερώματα.

Ο σύζυγός της, με τον οποίο βρισκόταν σε διάσταση, είχε στήσει καρτέρι θανάτου. Ο δράστης, περιμένοντας την άφιξή της, πήδηξε από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου πάνω στον ουρανό του αυτοκινήτου της και άρχισε να πυροβολεί. Αφού τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του, έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.

Οι γείτονες και οι φίλοι του ζευγαριού περιγράφουν μια σχέση γεμάτη εντάσεις και προβλήματα. Το ζευγάρι, 36 και 42 ετών περίπου, είχε απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλον το τελευταίο διάστημα, με τον σύζυγο να μην αποδέχεται τον χωρισμό τους.

Το ζευγάρι άφησε πίσω δύο παιδιά στην εφηβεία.

Η τοπική κοινωνία της Αμφιλοχίας είναι συγκλονισμένη από το γεγονός.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, την περασμένη Πέμπτη (11 Ιουλίου 2024) η 36χρονη είχε υποβάλλει μήνυση σε βάρος του 43χρονου για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και απειλής, που σημειώθηκε την 10η Ιουλίου 2024, όμως δεν κατέστη δυνατή η σύλληψή του 43χρονου εντός των ορίων του αυτοφώρου, ενώ το θύμα δεν επιθυμούσε να μεταφερθεί σε δομή, ούτε να της χορηγηθεί η εφαρμογή του «panic button».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

«Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Σάββατο 13 Ιουλίου 2024, ανευρέθηκαν νεκροί στην περιοχή της Αμφιλοχίας 36χρονη γυναίκα και 43χρονος άνδρας, οι οποίοι έφεραν τραύμα από κυνηγετικό όπλο.

Όπως προέκυψε από τα πρώτα στοιχεία, ο 43χρονος πυροβόλησε τη 36χρονη εν διαστάσει σύζυγό του, η οποία βρέθηκε νεκρή εντός οχήματος και κατόπιν αυτοκτόνησε λίγα μέτρα μακριά από το όχημα με το ίδιο όπλο, το οποίο βρέθηκε δίπλα του.

Επισημαίνεται ότι η 36χρονη την Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024 είχε υποβάλλει μήνυση σε βάρος του 43χρονου για ενδοοικογενειακή παράνομη βία και απειλή, που έλαβαν χώρα τη 10 Ιουλίου 2024, πλην όμως δεν κατέστη δυνατή η σύλληψή του εντός των ορίων του αυτοφώρου, ενώ η παθούσα δεν επιθυμούσε να μεταφερθεί σε δομή, ούτε να της χορηγηθεί η εφαρμογή του “panic button”.

Επίσης, στις 12 Μαΐου 2024, ο 43χρονος κατόπιν υποβολής μηνύσεως της 36χρονης είχε συλληφθεί εντός των ορίων του αυτοφώρου για ενδοοικογενειακή βία, εξύβριση, απειλή και σωματικές βλάβες, ενώ υπέβαλε στη συνέχεια σε βάρος της 36χρονης μήνυση για ενδοοικογενειακή βία.

Οι δυο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα και στη συνέχεια αθωώθηκαν κατά την εκδίκαση της υπόθεσης».

