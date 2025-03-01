Ο ηγετικός ρόλος της Ελλάδας στην προώθηση της περιφερειακής ενεργειακής διασύνδεσης, αλλά και οι προοπτικές για μελλοντική συνεργασία με τις ΗΠΑ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε τη στρατηγική σημασία της εταιρικής σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ που επιτελεί έναν κρίσιμο ρόλο στην εμπέδωση της περιφερειακής σταθερότητας.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τη σημασία της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης. Επιπλέον, οι ΗΠΑ επικρότησαν την ισχυρή δέσμευση που έχει δείξει η Ελλάδα στην εκπλήρωση των νατοϊκών υποχρεώσεων για τις αμυντικές δαπάνες. Τέλος, η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημειώνει ότι ο Μάρκο Ρούμπιο χαιρέτισε την παρουσία της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη θητεία του 2025-2026.

Πηγή: skai.gr

