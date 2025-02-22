Μια εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία για την περαιτέρω ανάδειξη του ρόλου και του διπλωματικού αποτυπώματος της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή, χαρακτήρισε τη συμμετοχή της χώρας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος επισκέπτεται από αύριο τη Νέα Υόρκη προκειμένου να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Ουκρανία.

Ο κ. Γεραπετρίτης μιλώντας στην ομογενειακή εφημερίδα «Εθνικός Κήρυξ» είπε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα, μετά από έντονο διπλωματικό αγώνα «καθίσταται τα επόμενα δύο χρόνια συμπαραγωγός της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής ασφαλείας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία».

Προσέθεσε ότι τα θέματα που θα απασχολήσουν τη Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κρίση στη Μέση Ανατολή, ενώ υπενθύμισε ότι προ ολίγων ημερών, ολοκλήρωσε ένα πρώτο κύκλο σημαντικών επαφών στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, το Κατάρ, την Ιερουσαλήμ, τη Ραμάλα, το Αμάν, το Άμπου Ντάμπι και τη Δαμασκό, ενώ επισκέφθηκε και το Νέο Δελχί.

«Είχα ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση με τον Ινδό ομόλογό μου, μεταξύ άλλων, για την υλοποίηση του μεγαλεπήβολου οραματικού Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEEC). Η Ελλάδα είναι ενεργά παρούσα σε μια περιοχή, της ευρύτερης γειτονιάς της, όπου συντελούνται ιστορικές αλλαγές. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε θεατές των εξελίξεων. Οφείλουμε να είμαστε μέρος και συνδιαμορφωτές τους» είπε ο κ. Γεραπετρίτης.

Αναφερόμενος στις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι έχουν βαθύ στρατηγικό χαρακτήρα και ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε συνεργαστεί στενά και εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά και κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Προέδρου Ντ. Τραμπ.

«Έχουμε, συνεπώς, κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι κάτι ανάλογο θα συμβεί και τώρα» είπε.

Σχολιάζοντας τις διακηρύξεις της νέας αμερικανικής διοίκησης «οι οποίες φαίνεται να δημιουργούν ένα νέο τοπίο στη διεθνή σκηνή» είπε ότι ως κράτος-μέλος της ΕΕ «οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι είναι αναγκαία η αναβάθμιση του ρόλου και της δυναμικής της ΕΕ σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις ενός δύσκολα προβλέψιμου διεθνούς περιβάλλοντος.

Ως προς τα καθ' ημάς, θα ήθελα να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν καιροσκοπεί. Παραμένει προσηλωμένη σε αρχές και αξίες, στη διευθέτηση των διαφορών μέσω της διπλωματίας και του διαλόγου, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Αναφερόμενος στη σημασία που μπορεί να έχει η συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας ως Μη Μόνιμο Μέλος ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο, η θέση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αποτελεί ταυτόχρονα μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη.

«Από τη μία πλευρά, η Ελλάδα έχει κατορθώσει τα τελευταία χρόνια να εξέλθει από διαδοχικές κρίσεις, οικονομική, μεταναστευτική, υγειονομική, ενεργειακή, γεωπολιτική και να αναπτύξει ισχυρό διεθνές αποτύπωμα. Χάρη στην προσήλωσή μας στο Διεθνές Δίκαιο, αλλά και στην ανάπτυξη ειλικρινών σχέσεων με κράτη σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης, προσβλέπουμε να αποτελέσουμε γέφυρα μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης. Σε αυτό όμως ακριβώς το σημείο έγκειται και η μεγάλη ευθύνη μας. Όταν περίπου το ένα τέταρτο των κρατών βρίσκεται σε κάποιας μορφής ένταση ή σύγκρουση, η Ελλάδα θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για την αποκατάσταση του αληθούς νοήματος της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, όπως αυτό αποκρυσταλλώνεται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών» είπε.

Τέλος, μιλώντας για τον διάλογο με την Τουρκία, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να επιδιώκουμε την επίλυση των διαφορών μέσω του διαλόγου και συμπλήρωσε:

«Ασφαλώς, για να είναι αποδοτικός ο διάλογος θα πρέπει να είναι δομημένος και να διενεργείται με ειλικρίνεια. Εδώ και περισσότερο από ενάμιση χρόνο, ο δομημένος διάλογος με την Τουρκία έχει περιορίσει δραστικά τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου, έχει ενισχύσει τη συνεργασία στο μεταναστευτικό, έχει δώσει ώθηση στο διμερές εμπόριο και έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό επισκεπτών από την Τουρκία προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κυρίως, όμως, έχει εξασφαλίσει την αποφυγή των κρίσεων μέσω των διαύλων επικοινωνίας που έχουμε αναπτύξει. Από την άλλη πλευρά, θα ήταν μη ρεαλιστικό να αναμένουμε ότι η Τουρκία θα εγκατέλειπε αξιώσεις που ανατρέχουν πολλές δεκαετίες. Η Ελλάδα κατέστησε εξαρχής σαφές ότι δεν πρόκειται να συζητήσει θέματα κυριαρχίας. Αναγνωρίζουμε μία και μόνη διαφορά που μπορεί να αχθεί ενώπιον της διεθνούς δικαιοδοσίας, δηλαδή την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Η Τουρκία εξακολουθεί να συναρτά τη συζήτηση για την οριοθέτηση με την επίλυση άλλων θεμάτων, κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Ως εκ τούτου, οι θέσεις των δύο χωρών απέχουν σημαντικά».

Κατέληξε λέγοντας ότι σε κάθε περίπτωση, ο διάλογος δεν πρέπει να σταματήσει και σημείωσε ότι «δεν έχουμε την πολυτέλεια της αδράνειας και της ακινησίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

