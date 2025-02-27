Το Σάββατο 1η Μαρτίου, θα τελεστεί στην Κρήτη η κηδεία του τραγουδιστή Μανώλη Λιδάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία 64 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Η σορός του αγαπημένου καλλιτέχνη θα βρίσκεται στο ναό την ίδια ώρα, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους τον αγάπησαν να τον τιμήσουν για τελευταία φορά.

Συγγενείς, φίλοι, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού χώρου, τοπικοί φορείς, αλλά και πλήθος κόσμου αναμένεται να παραβρεθούν, τόσο στη νεκρώσιμη ακολουθία, όσο και στο νέο κοιμητήριο Ηρακλείου, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή του.

Η οικογένεια του σπουδαίου καλλιτέχνη είναι συγκλονισμένη από τον ξαφνικό χαμό του.

Στο τοπικό μέσο μίλησε ο αδερφός του Γιάννη Λιδάκη, ο οποίος είπε ότι ενώ είχε βγει από το νοσοκομείο, πήγαινε καλύτερα, δεν ήταν αναμενόμενη δηλαδή αυτή η εξέλιξη, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων. «Ο Μανώλης πήγε να ξεκουραστεί. Έπεσε για ύπνο και δεν ξύπνησε. Υπέστη ανακοπή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως διευκρίνισε τις τελευταίες ημέρες είχε μία ταλαιπωρία καθώς μπαινόβγαινε στα νοσοκομεία, αλλά πήγαινε καλά.

