Στις νέες αποκαλύψεις που ήρθαν στη δημοσιότητα προ ημερών για το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο όπου δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αναφέρεται το BBC σε δημοσίευμά του, σχολιάζοντας ότι οι ηχογραφήσεις που διέρρευσαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης αμφισβητούν τα όσα έχει περιγράψει η ελληνική πλευρά ότι συνέβησαν τη μοιραία εκείνη ημέρα.

Υπενθυμίζεται ότι στο σκάφος Adriana το οποίο βυθίστηκε τα ξημερώματα της 14ης Ιουνίου 2023 σε διεθνή ύδατα – αλλά εντός της ζώνης διάσωσης της Ελλάδας επέβαιναν τουλάχιστον 750 άτομα τα οποία είχαν αναχωρήσει από τη Λιβύη λίγες μέρες νωρίτερα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι επιζώντες είπαν στο BBC ότι οι ακτοφυλακές είχαν αναγκάσει το υπερπλήρες ψαροκάικο να ανατραπεί σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να το ρυμουλκήσουν και στη συνέχεια ανάγκασαν όσους ήταν μάρτυρες στο συμβάν τα μην μιλήσουν, κάτι που έχει αρνηθεί η ελληνική ακτοφυλακή υποστηρίζοντας από την πλευρά της ότι δεν προσπάθησε να σώσει τους επιβαίνοντες επειδή δεν κινδύνευαν και επειδή ήθελαν οικειοθελώς να φτάσουν στην Ιταλία και όχι στην Ελλάδα.

Το BBC επισημαίνει ότι η έρευνα που πραγματοποίησε μερικές ημέρες μετά τη βύθιση αμφισβητεί την εξήγηση που έδωσαν οι ελληνικές αρχές για το ναυάγιο. Έπειτα από ανάλυση των κινήσεων των άλλων πλοίων που βρίσκονταν στην περιοχή δείχνει ότι το υπερπλήρες αλιευτικό σκάφος δεν κινούνταν για τουλάχιστον επτά ώρες πριν ανατραπεί.

Η ακτοφυλακή επέμενε πάντα ότι αυτές τις ώρες το σκάφος βρισκόταν σε πορεία προς την Ιταλία και δεν χρειαζόταν διάσωση.

Το δημοσίευμα αναφέρεται επίσης στην απόφαση που έλαβε πέρυσι το ελληνικό δικαστήριο το οποίο απέρριψε τις κατηγορίες εναντίον εννέα Αιγυπτίων που κατηγορούνταν ότι προκάλεσαν το ναυάγιο. Το κατηγορητήριο είχε δείξει ότι οι κατηγορούμενοι διώκονταν με στοιχεία που είχαν ήδη αντικρουστεί από τουλάχιστον έξι επιζώντες, οι οποίοι είπαν στο BBC ότι η ακτοφυλακή είχε προκαλέσει την ανατροπή του σκάφους τους και στη συνέχεια τους πίεσε να πλαισιώσουν τους Αιγύπτιους.

Ο δικηγόρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Δημήτρης Χούλης ο οποίος εκπροσώπησε ορισμένους από τους κατηγορούμενους Αιγύπτιους μίλησε στο BBC και δήλωσε ότι δεν εξεπλάγη από τις ηχογραφήσεις που ήρθαν στην δημοσιότητα.

«Γνωρίζουμε για την τακτική της ακτοφυλακής είτε να απωθήσει είτε να μην σώσει ανθρώπους». Υποστήριξε επίσης ότι υπήρξε «απόπειρα συγκάλυψης από την πρώτη μέρα».

«Είπαν [οι ελληνικές αρχές] την ιστορία "δεν ήθελαν να σωθούν" και έτσι προσέβαλαν τη μνήμη τόσων νεκρών», είπε στο BBC.

Η βύθιση ήταν μια από τις χειρότερες καταστροφές που είναι γνωστό ότι έχουν συμβεί στη Μεσόγειο Θάλασσα.

«Δεν θέλουμε να πάμε στην Ελλάδα»

Οι ηχογραφήσεις που ήρθαν στη δημοσιότητα αποκαλύπτουν τηλεφωνικές κλήσεις που αφορούν το Κοινό Κέντρο Συντονισμού Διάσωσης (JRCC).

Στην πρώτη κλήση, στις 18:50 τοπική ώρα (15:50 GMT) στις 13 Ιουνίου, ένας αξιωματικός ακούγεται να εξηγεί στον καπετάνιο του Adriana ότι σύντομα θα πλησιάσει ένα μεγάλο κόκκινο σκάφος για να τους δώσει προμήθειες και ότι πρέπει να εξηγήσει ότι οι μετανάστες δεν θέλουν να φτάσουν στην Ελλάδα.

Αξιωματικός 1:

Το σκάφος κατευθύνεται προς εσάς για να σας δώσει καύσιμα, νερό και τροφή. Και σε μια ώρα σας στέλνουμε ένα δεύτερο σκάφος, εντάξει;

Πες στον καπετάνιο του μεγάλου κόκκινου πλοίου "Δεν θέλουμε να πάμε Ελλάδα". ΕΝΤΑΞΕΙ;

Δεν ακούγονται οι απαντήσεις του καπετάνιου του μεταναστευτικού σκάφους.

Σε μια δεύτερη κλήση, 90 λεπτά αργότερα, στις 22:10, ένας φαινομενικά διαφορετικός αξιωματικός από το ίδιο συντονιστικό κέντρο, μιλά στον καπετάνιο του Lucky Sailor (το «μεγάλο κόκκινο πλοίο»).

Αξιωματικός 2:

Εντάξει, καπετάνιο, συγγνώμη πριν δεν μπορούσα να σε ακούσω. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου είπες. Μου είπες ότι τους έδωσες φαγητό, νερό και σου είπαν ότι δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα και θέλουν να πάνε στην Ιταλία, δεν θέλουν τίποτα άλλο;

Lucky Sailor καπετάνιος:

Ναι γιατί τους ρώτησα με τηλεβόα "Ελλάδα ή Ιταλία;" και όλοι εκεί ουρλιάζουν Ιταλία.

Αξιωματικός 2:

Αα, εντάξει, όλοι ουρλιάζουν ότι δεν θέλουν Ελλάδα και θέλουν Ιταλία;

Lucky Sailor καπετάνιος:

Ναι, ναι, ναι.

Αξιωματικός 2:

Εντάξει

Lucky Sailor καπετάνιος:

Είναι όλοι συνωστισμένοι, πολύς κόσμος, γεμάτο κατάστρωμα.

Αξιωματικός 2:

Εντάξει, καπετάνιο. Δηλαδή τελειώσατε με τις προμήθειες;

Lucky Sailor καπετάνιος:

Ναι, κύριε, ναι.

Αξιωματικός 2:

Καπετάνιε, θέλω αυτό, θέλω αυτό να το γράψετε στο ημερολόγιο σας. Το ημερολόγιο της γέφυρας.

Lucky Sailor καπετάνιος:

Ναι εντάξει, θα το γράψουμε.

Αξιωματικός 2:

Εντάξει;

Lucky Sailor καπετάνιος:

Ναί

Αξιωματικός 2:

Θέλω να το γράψεις ότι δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα και θέλουν να πάνε στην Ιταλία. Δεν θέλουν τίποτα από την Ελλάδα και θέλουν να πάνε στην Ιταλία.

Lucky Sailor καπετάνιος:

Εντάξει, ναι, ναι.

Ένα άλλο σκάφος, το Faithful Warrior, έδωσε επίσης κάποιες προμήθειες στο σκάφος με τους μετανάστες, αλλά δεν προέκυψαν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ του καπετάνιου του και των ελληνικών αρχών, επισημαίνει το BBC.

Η ελληνική ακτοφυλακή δεν σχολίασε το περιεχόμενο των συνομιλιών, αλλά είπε στο BBC ότι έχει υποβάλει «όλο το υλικό που είχε στην κατοχή της, συμπεριλαμβανομένων των ηχογραφήσεων και των ημερολογίων των γεγονότων» στην Εισαγγελία του Ναυτικού Δικαστηρίου, η οποία ερευνά την υπόθεση.

