Τέμπη: Ποινική δίωξη κατά 3 προσώπων άσκησε ο αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας για λάθος βίντεο

Ποινική δίωξη κατά δύο υψηλόβαθμων στελεχών του ΟΣΕ, αλλά και στον εκπρόσωπο της ιδιωτικής εταιρείας υπηρεσιών φύλαξης, που φέρει και την ευθύνη της βιντεοεπιτήρησης, των εγκαταστάσεων του ΟΣΕ άσκησε ο αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας, για λάθος βίντεο που παρεδόθη στο πλαίσιο της έρευνας για την τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ελευθερία, με την άσκηση των ποινικών διώξεων ολοκληρώθηκε η προκαταρκτική έρευνα που διενεργήθηκε έπειτα από παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Γεωργίας Αδειλίνη, μετά και την αποστολή βίντεο από άλλον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης από εκείνον που ζήτησε ο εφέτης-ανακριτής, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών της σιδηροδρομικής τραγωδίας, στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, οι πράξεις αφορούν στην υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και στην απείθεια για τον εκπρόσωπο της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης, για ηθική αυτουργία και στις δύο πράξεις από τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ και για ηθική αυτουργία μόνο σε μια πράξη υπεξαγωγής εγγράφων στον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ.

Το λάθος βίντεο

Όπως είναι γνωστό, 22 μήνες από την τραγωδία των Τεμπών, δικαστικοί πραγματογνώμονες επιβεβαίωσαν την παρατήρηση γονέα θύματος ότι ο ΟΣΕ απέστειλε στον εφέτη-ανακριτή βίντεο από τον Επιβατικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης και όχι από τον Εμπορικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης, όπως ζήτησε ο κ. Μπακαΐμης.

Προκειμένου να ελεγχθεί έτσι το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας 63503, η οποία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023 συγκρούστηκε μετωπικά με την επιβατική αμαξοστοιχία 62 της Hellenic Train, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57 επιβαίνοντες και να τραυματιστούν άλλοι 180 επιβαίνοντες.

Υπενθυμίζεται πως το βιντεοληπτικό υλικό στάλθηκε αρχικά στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. και στη συνέχεια στη μητρική εταιρεία (των σκληρών δίσκων) στο Λονδίνο, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί η ανάκτηση αρχείων, καθώς στους σκληρούς δίσκους μετά από μήνες όπου ζητήθηκε το υλικό, έγινε επανεγγραφή νεότερων δεδομένων.

Το βίντεο είχε ζητηθεί από τον ανακριτή, προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα αν η εμπορική αμαξοστοιχία μετέφερε ή όχι παράνομο φορτίο, με αφορμή και τη φωτιά (πυρόσφαιρα) που εκδηλώθηκε μετά τη μετωπική σύγκρουση, με αποτέλεσμα επιβάτες να χάσουν τη ζωή τους από τη φωτιά ενώ επέζησαν της σύγκρουσης. Η αποστολή βιντεοληπτικού υλικού από άλλον Σταθμό της Θεσσαλονίκης από αυτόν που ζήτησε ο εφέτης-ανακριτής προκάλεσε την παρέμβαση της κ. Αδειλίνη, η οποία με την ανάδειξη του θέματος ζήτησε από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας να διενεργήσει κατεπείγουσα εξέταση.

Στο πλαίσιο αυτό, από τον αντεισαγγελέα Πρωτοδικών κλήθηκαν (τον περασμένο Δεκέμβριο και Ιανουάριο) να δώσουν εξηγήσεις τόσο ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, ο παραιτηθείς μετά το δυστύχημα πρόεδρος του ΟΣΕ όσο και ο εκπρόσωπος ιδιωτικής εταιρείας ως αρμόδιοι, ο μεν πρώτος για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος βιντεοεπιτήρησης των υποδομών του ΟΣΕ και ο δε δεύτερος, για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής και οι τρεις απάντησαν με υπομνήματα.

Η ποινική δίωξη

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ελευθερίας, η δίωξη κατά του εκπροσώπου της εταιρείας φύλαξης προκύπτει από τη δυνατότητα (σ.σ. και όχι την υποχρέωση σύμφωνα με Οδηγία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεομένων) να διατηρήσει τα αρχεία (φόρτωσης της εμπορικής) με αφορμή και τη σοβαρότητα του δυστυχήματος των Τεμπών, αρχεία που όχι μόνο δε διατηρεί, αλλά επιτρέπει την επανεγγραφή των σκληρών δίσκων.

Επίσης, ενώ ο εφέτης-ανακριτής ζήτησε βιντεοληπτικό υλικό από τη φόρτωση της εμπορικής στον Εμπορικό Σταθμό, τον διαβεβαίωναν ότι οι έξι ψηφιακοί σκληροί δίσκοι αφορούσαν στη φόρτωση της εμπορικής, στην πραγματικότητα του απέστειλαν βίντεο από τον Επιβατικό Σταθμό, άρα απέκρυψαν από την ανάκριση κρίσιμο υλικό.

Τα δε δύο υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ παραπέμπονται, καθώς ο ΟΣΕ, λόγω και της σοβαρότητας του δυστυχήματος, ενώ έπρεπε να διατηρήσει τα αρχεία με την ιδιότητα του υπεύθυνου της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, δεν τα διατήρησε. Σημειώνεται πως ο ΟΣΕ φέρει την ευθύνη της επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που καταγράφονται στα συστήματα ασφαλείας, ενώ η εταιρεία φύλαξης είναι αυτή που εκτελεί την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, κατ’ εντολή του ΟΣΕ.

Βίντεο από τις σήραγγες

Η άσκηση δίωξης κατά των τριών αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς ενώ στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που διενεργούσε ο αντεισαγγελέας Πρωτοδικών στις αρχές Ιανουαρίου 2025 ο εκπρόσωπος της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης απολογήθηκε με υπόμνημα (σ.σ. χωρίς να είναι γνωστό αν στο υπόμνημα γίνεται λόγος για ύπαρξη βιντεοληπτικού υλικού) και, έναν μήνα μετά, την Τετάρτη 5/2/2025 ο πληρεξούσιος δικηγόρος του εκπροσώπου της εταιρείας φύλαξης - βιντεοεπιτήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου, «Ίντερ Σταρ Σεκιούριτι Ε.Π.Ε.», εμφανίζεται αυτοβούλως στον εφέτη-ανακριτή και ανακοινώνει στα μέσα ενημέρωσης πως «παρέδωσα στον εφέτη-ανακριτή Λάρισας αποκαλυπτικό υλικό, που αναφέρεται στα τελευταία τραγικά λεπτά πορείας, της εμπορικής αμαξοστοιχίας, πριν την τραγική σύγκρουση.

Συγκεκριμένα αφορούν στο βιντεοληπτικό υλικό των σημείων της εμπορικής αμαξοστοιχίας 63503 στις ακόλουθες χρονοσημάνσεις καταγραφής:

1. Σήραγγα Πλαταμώνα, Νότιο Μέτωπο, Κάμερα 3 - 23:03’:05’’.

2. Κέντρο Ελέγχου Πληροφορίας Ραψάνης - Σήραγγα Τεμπών, βόρειο μέτωπο, κάμερα 5 - 23:13’:52’’.

3. Κέντρο Ελέγχου Πληροφορίας Ραψάνης - Σήραγγα Τεμπών, έξοδος διαφυγής, κάμερα 4-23:14’:31’’» καταλήγει η ανακοίνωση του κ. Καπερνάρου.

Βίντεο που δημιουργούν νέα δεδομένα στην έρευνα του εφέτη-ανακριτή, με δεδομένο ότι εδώ και σχεδόν δύο χρόνια αναζητά οπτικό υλικό, προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα του τυχόν παράνομου φορτίου της εμπορικής αμαξοστοιχίας, της πυρόσφαιρας κ.λπ., τα βίντεο που εμφανίζονται μόνο όταν η εταιρεία ελέγχεται στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας κι ενώ το προηγούμενο διάστημα ήταν γνωστό πως ο ΟΣΕ δε διαθέτει βίντεο, λόγω επανεγγραφής των σκληρών δίσκων. Τα τρία αυτά βίντεο απεικονίζουν την εμπορική να περνά τη σήραγγα της Ραψάνης και λίγο πριν τη μετωπική, χωρίς να μεταφέρει άλλο φορτίο, πέραν των όσων έχουν δηλωθεί και καταγραφεί, ανατρέποντας έτσι τη θέση ιδιωτικών τεχνικών συμβούλων, περί παράνομου φορτίου αρωματικών υδρογονανθράκων κ.λπ.

Τα βίντεο της «Ίντερ Σταρ», προκειμένου να ελεγχθεί η αυθεντικότητά τους, έχουν αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., όπως και τα καταγραφικά που κατέσχεσε στη συνέχεια ο εφέτης-ανακριτής από τα γραφεία της εταιρείας φύλαξης, σε Αθήνα και Πλαταμώνα.

