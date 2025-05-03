Ιερές δωρεές με κάρτα θα μπορούν να κάνουν πλέον οι πιστοί στην καθολική εκκλησία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη στην Αθήνα.

Ο Καθολικός Καθεδρικός Ναός, στη συμβολή των οδών Πανεπιστήμιου και Ομήρου και όχι στη Σκουφά στο Κολωνάκι, εγκατέστησε POS στο παγκάρι της εκκλησίας, το οποίο λειτουργεί κανονικά από το πρωί της Παρασκευής.

#διαφάνεια #εκκλησία #τεχνολογία #άγιοςδιονύσιος ♬ Inspirational - neozilla @donationpos Μια νέα εποχή διαφάνειας και στήριξης ξεκινά στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου! Μπορείς πλέον να προσφέρεις το δικό σου ποσό εύκολα, γρήγορα και με κάρτα – με απόλυτη ασφάλεια. Η πίστη συναντά την τεχνολογία. Donation POS – Γιατί κάθε προσφορά μετράει. #donationpos

Το συγκεκριμένο μηχάνημα μπορεί να δεχτεί και πολύ μικρά ποσά, της τάξεως του ενός λεπτού, ενώ υπάρχει «κόφτης» στα 1.000 ευρώ.

