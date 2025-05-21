Ποινική δίωξη για δωροδοκία δικαστή σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Χρήστου Μαυρίκη.

Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί την Παρασκευής 23 Μαΐου.

Ο νόμος (άρθρο 237 του Ποινικού Κώδικα) θεωρεί ίσης βαρύτητας την υπόσχεση με την τετελεσμένη παροχή αθέμιτου ωφελήματος σε δικαστικό λειτουργό.

Το άρθρο προβλέπει ποινή κάθειρξης έως 10 έτη και χρηματική ποινή σε όποιον υπόσχεται ή παρέχει ωφελήματα, άμεσα ή μέσω τρίτου, σε δικαστικούς λειτουργούς με σκοπό «την ενέργειά του ή παράλειψη, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του κατά την απονομή της δικαιοσύνης».

Στην επίμαχη επιστολή, στην οποία ο κ. Μαυρίκης φέρεται να προσδιοριζόταν με το όνομα του, αναγραφόταν ο κωδικός της υπόθεσης και αναφερόταν ότι ο αποστολέας θα λάμβανε, σε περίπτωση θετικής δικαστικής έκβασης και πώλησης της επίδικης έκτασης, αμοιβή 1 εκατομμυρίου ευρώ για μεσιτεία.

Ο συλληφθείς φέρεται να αρνείται ότι επιχείρησε να δωροδοκήσει τον δικαστικό λειτουργό.

Ο Χρήστος Μαυρίκης, πρώην τεχνικός του ΟΤΕ, έχει εμπλακεί στο παρελθόν στην υπόθεση υποκλοπών πολιτικών και άλλων προσώπων που αποκαλύφθηκε το 1993, ενώ έχει καταδικαστεί στο παρελθόν και για άλλη υπόθεση δωροδοκίας δικαστή.

Περίεργη υπόθεση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Κανδύλη στον ΣΚΑΪ, δικαστικοί κύκλοι χαρακτηρίζουν περίεργη την υπόθεση, καθώς η απόπειρα δωροδοκίας σημειώθηκε λίγο πριν από την ψηφοφορία για την εκλογή της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου.

Στις 3 Ιουνίου θα γίνει η Ολομέλεια όπου για πρώτη φορά γνωμοδοτούν και οι δικαστικοί λειτουργοί για το ποιους θέλουν στην ηγεσία της Δικαιοσύνης, καθώς στο τέλος Ιουνίου λήγει η θητεία προέδρου, εισαγγελέα και άλλων δικαστικών λειτουργών λόγω συνταξιοδότησης.

Δικαστικοί κύκλοι έχουν συνδέσει την υπόθεση με τη διαδικασία εκλογής. Το σκεπτικό είναι πως ενδεχομένως κάποιος προσπάθησε να παγιδεύσει τον αρεοπαγίτη, το όνομα του οποίου ακούγεται για ανώτερη θέση, ενδεχομένως για να τον «κάψει».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Χρήστος Μαυρίκης ισχυρίζεται πως δεν είχε σκοπό να δωροδοκήσει τον αρεοπαγίτη και πως «απλώς ήταν μια υπόθεση που έπρεπε να επιλυθεί».

Πρωτοφανής είναι και ο τρόπος της απόπειρας δωροδοκίας, μέσω επιστολής, ενώ υπάρχουν και άλλα περίεργα σημεία καθώς έγινε προσέγγιση σε έναν ανώτατο δικαστικό λειτουργό που δεν έχει σχέση με την υπόθεση και δεν την χειρίζεται.

Η επίμαχη υπόθεση αφορά νομιμοποίηση έκτασης 100 στρεμμάτων στην περιοχή του Παπάγου με αντιδίκους το Δημόσιο και έναν ιδιώτη.

Χρήστος Μαυρίκης: Η μεταγωγή του από το ΑΤ Αμαρουσίου στην Ευελπίδων

Στο παρακάτω βίντεο φαίενται η στιγμή της μεταγωγής του Χρήστου Μαυρίκη, που συνελήφθη για δωροδοκία αρεοπαγίτη, από το ΑΤ Αμαρουσίου -καθώς τελούσε υπό κράτηση στο Τμήμα Ασφάλειας- στην Ευελπίδων.

