Συλλυπητήρια στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, για τον ξαφνικό χαμό της κόρης του Λένας, σε ηλικία 34 ετών, στέλνει η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας.

«Συγκλονισμένοι πληροφορηθήκαμε την τραγικά αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά» αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας και προσθέτει: «Εκ βάθους καρδίας συλλυπητήρια και κουράγιο στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του τούτες τις σπαρακτικές ώρες»

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…» έγραψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μόλις πληροφορήθηκε τον αδόκητο θάνατο της Λένας Σαμαρά, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος έστειλε στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά το ακόλουθο μήνυμα: «Αντώνη μου, η Παναγία να σας στηρίζει. Να θυμάσαι ότι είμαι κοντά σου σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία».

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής δήλωσε επίσης συγκλονισμένος για την απώλεια της Λένας Σαμαρά: «Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά, εκφράζω στην οικογένειά της τα συλλυπητήριά μου. Φίλε Αντώνη, Γεωργία, Κωνσταντίνε η σκέψη μας είναι σε σας. Ο Θεός να την αναπαύσει και να σας δίνει δύναμη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε δήλωσή του ανέφερε: «Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους».

«Ανείπωτη οδύνη για την απροσδόκητη απώλεια της Λένας. Αντώνη, Γεωργία, από καρδιάς κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου μαζί σας», δηλώνει και ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απρόσμενη απώλεια της κόρης του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τέτοιες στιγμές, όπως η απώλεια ενός παιδιού. Σήμερα θρηνώ όχι ως Πρόεδρος της Βουλής, αλλά ως φίλος. Η σκέψη μου είναι στον Αντώνη και τη σύζυγό του Γεωργία για τη μεγάλη δοκιμασία την οποία βιώνουν. Εκφράζω και στους δύο καθώς και στην οικογένειά τους τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης έγραψε: «Δεν το χωράει ο νους αυτό με την Λένα Σαμαρά! Όλοι μας είμαστε συγκλονισμένοι για την απώλεια της 34χρονης κοπέλας. Η σκέψη μου, όλων η σκέψη, είναι με τους γονείς της, τον Αντώνη και τη Γεωργία! Ο Θεός να τους δίνει δύναμη!».

Δεν το χωράει ο νους αυτό με την Λένα Σαμαρά! Όλοι μας είμαστε συγκλονισμένοι για την απώλεια της 34χρονης κοπέλας. Η σκέψη μου, όλων η σκέψη, είναι με τους γονείς της, τον Αντώνη και τη Γεωργία! Ο Θεός να τους δίνει δύναμη! — Kostis Hatzidakis (@K_Hatzidakis) August 7, 2025

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε σε ανάρτησή του: «Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους».

Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Κουράγιο και δύναμη.

Η σκέψη μου είναι μαζί τους. — Nikos Androulakis (@androulakisnick) August 7, 2025

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος έστειλε το μήνυμα: «Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του».

Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας.



Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια… — Socratis Famellos (@SFamellos) August 7, 2025

Το συλλυπητήριο μήνυμα του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμάρα, την σύζυγό του Γεωργία και την οικογένειά τους για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους».

«Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας. Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία, συγκλονισμένος. Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά. Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο», ανέφερε και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Τα συλλυπητήριά της εκφράζει και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σε ανάρτησή της αναφέρει: «Εκφράζω τα θερμότατα συλλυπητήριά μου στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, στη σύζυγό του Γεωργία και στην οικογένειά τους για την αδόκητη και αιφνίδια απώλεια της κόρης τους, Λένας. Η σκέψη μου είναι μαζί τους, σε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές».



«Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός», αναφέρει σε συλλυπητήρια δήλωση - ανάρτησή του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. «Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη», συμπληρώνει.

Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη. — Pavlos Marinakis (@pavlmarin) August 7, 2025

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην Γεωργία και τον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους Λένας».

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στη Γεωργία και τον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους Λένας. — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 7, 2025

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε: «Η πρόωρη και άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά συνταράσσει κάθε ανθρώπινη ψυχή. Θερμά συλλυπητήρια στον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά που βιώνουν το ανείπωτο».



Δήλωση Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη για την απώλεια της Λένας Σαμαρά (08.08.2025)



Η πρόωρη και άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά συνταράσσει κάθε ανθρώπινη ψυχή. Θερμά συλλυπητήρια στον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά που βιώνουν το ανείπωτο. pic.twitter.com/IKUj83IRfg — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 8, 2025

«Φτωχά τα λόγια Αντώνη και Γεωργία μου για να περιγράψουν τέτοια τραγωδία και πένθος. Μέσα από την καρδιά μου κουράγιο» έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

Φτωχά τα λόγια Αντώνη και Γεωργία μου για να περιγράψουν τέτοια τραγωδία και πένθος. Μέσα από την καρδιά μου κουράγιο. — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) August 7, 2025

«Είναι στιγμές συντριπτικές, είναι στιγμές που απλώς εύχεσαι να μην υπάρξουν. Πρόεδρε, δεν υπάρχουν λόγοι παρηγορητικοί για την απώλεια της κόρης σας. Τα συλλυπητήριά μας στη Γεωργία και σε εσάς, η σκέψη μας μαζί σας. Ο Κύριός μας παρηγοριά και ελπίδα. Καρτερία, υπομονή, κουράγιο», γράφει στο μήνυμά του ο βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης.

Είναι στιγμές συντριπτικές, είναι στιγμές που απλώς εύχεσαι να μην υπάρξουν. Πρόεδρε, δεν υπάρχουν λόγοι παρηγορητικοί για την απώλεια της κόρης σας. Τα συλλυπητήριά μας στη Γεωργία και σε εσάς, η σκέψη μας μαζί σας. Ο Κύριός μας παρηγοριά και ελπίδα. Καρτερία, υπομονή, κουράγιο. — Makis Voridis (@MakisVoridis) August 7, 2025

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε: «Δεν υπάρχουν λόγια. Η αιφνίδια απώλεια της Λένας Σαμαρά μας έχει συγκλονίσει όλους. Ένα νέο κορίτσι γεμάτο ζωή… Όλες μας οι σκέψεις με τον Αντώνη, την Γεωργία, τον Κώστα».

Δεν υπάρχουν λόγια. Η αιφνίδια απώλεια της Λένας Σαμαρά μας έχει συγκλονίσει όλους. Ένα νέο κορίτσι γεμάτο ζωή… Όλες μας οι σκέψεις με τον Αντώνη, την Γεωργία, τον Κώστα. — Niki Kerameus (@nkerameus) August 7, 2025

«Συλλυπητήρια στον πρόεδρο Αντώνη Σαμαρά και την οικογένεια του για την απώλεια της κόρης τους. Κάθε λέξη δεν έχει νόημα σε τέτοιες καταστάσεις» ανέφερε και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Συλλυπητήρια στον πρόεδρο @samaras_antonis και την οικογένεια του για την απώλεια της κόρης τους. Κάθε λέξη δεν έχει νόημα σε τέτοιες καταστάσεις. — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) August 7, 2025

«Βαθύτατη η θλίψη για την απώλεια της Λένας Σαμαρά, δεν βρίσκω λόγια. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους γονείς και τον αδελφό της» τονίζει στην ανάρτησή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης.

Βαθύτατη η θλίψη για την απώλεια της Λένας Σαμαρά, δεν βρίσκω λόγια. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους γονείς και τον αδελφό της. — Νότης Μηταράκης - Notis Mitarachi (@nmitarakis) August 7, 2025

«Ο θάνατος των αγαπημένων μας είναι το ξερίζωμα μέρους της ψυχής μας. Κι η μνήμη, η μόνη χώρα που οι άνθρωποί μας δεν πεθαίνουν ποτέ», επισημαίνει, σε ανάρτησή του, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με βαθιά θλίψη και οδύνη τη Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος Αντώνη Σαμαρά», αναφέρεται σε συλλυπητήρια ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της ΝΔ. «Μπροστά σε μια τόσο τραγική απώλεια, τα λόγια είναι φτωχά. Ολόψυχα συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, με την αγάπη όλων μας και την ευχή να βρει τη δύναμη και το κουράγιο να αντιμετωπίσει αυτόν τον αβάσταχτο πόνο», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας έγραψε: «Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τόσο άδικο χαμό. Με βαθιά θλίψη, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης. Κουράγιο».



Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τόσο άδικο χαμό.



Με βαθιά θλίψη, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης.



Κουράγιο — Haris Doukas (@h_doukas) August 7, 2025

«Η τραγική απώλεια της Λένας Σαμαρά, μιας νέας γυναίκας με όραμα, ευγένεια, ήθος και διακριτική παρουσία, προκαλεί ανείπωτη θλίψη» επισημαίνει σε δήλωσή του ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας και σημειώνει: «Σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και με την ιδιότητά μου ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμάρα, στη σύζυγό του Γεωργία, καθώς και στην οικογένειά του. Εύχομαι δύναμη και κουράγιο στις δύσκολες ώρες που διανύουν».

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε: «Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά. Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους, Λένας».

Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά.

Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους, Λένας. — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) August 7, 2025

«Κύριε Πρωθυπουργέ, Αντώνη μου δεν υπάρχουν λόγια. Η σκέψη μου μαζί σου και την οικογένειά σου. Το σοκ είναι απερίγραπτο…», είναι το συλλυπητήριο μήνυμα του Ανδρέα Λοβέρδου.

Κύριε Πρωθυπουργέ, Αντώνη μου δεν υπάρχουν λόγια. Η σκέψη μου μαζί σου και την οικογενειά σου. Το σοκ είναι απερίγραπτο … — Andreas Loverdos (@a_loverdos) August 7, 2025

