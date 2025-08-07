Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία 34 ετών, η κόρη του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, Λένα.
Η 34χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε αρχικά στο Σισμανόγλειο με επιληπτική κρίση. Οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να γίνει νευρολογικός έλεγχος και έγινε η σύσταση να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό, όπως και έγινε.
Και εκεί τελικά αιφνιδιαστικά άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή.
Η Λένα Σαμαρά είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και εν συνεχεία σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στην Αγγλία, ακολουθώντας τα «βήματα» της μητέρας της, Γεωργίας Κρητικού.
Ο Αντώνης Σαμαράς και Γεωργία Κρητικού έχουν έναν γιο, τον Κώστα, ο οποίος γεννήθηκε το 1998.
Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος, συγκλονισμένος, εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά της.
