Τη Δευτέρα η κηδεία της Λένας Σαμαρά

Τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία της Λένας Σαμαρά στον ΙΝ Αγίων Θεοδώρων του Α' Νεκροταφείου Αθηνών, σύμφωνα με ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στο Facebook.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00» έγραψε ο κ. Σαμαράς.

Η Λένα Σαμαρά έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών χθες το βράδυ.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο με επιληπτική κρίση. Οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να γίνει νευρολογικός έλεγχος και έγινε η σύσταση να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό, όπως και έγινε.

Και εκεί τελικά άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή.

Η Λένα Σαμαρά είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και εν συνεχεία σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στην Αγγλία, ακολουθώντας τα «βήματα» της μητέρας της, Γεωργίας Κρητικού.

Ο Αντώνης Σαμαράς και Γεωργία Κρητικού έχουν έναν γιο, τον Κώστα, ο οποίος γεννήθηκε το 1998.

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος, συγκλονισμένος, εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά της.

Πηγή: skai.gr

