Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο καπετάνιος του φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα Ευβοίας, μετά την απολογία του στον ανακριτή.

Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν είναι η παρουσία σε ΑΤ μια φορά το μήνα, η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα καθώς και απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος του πλοιάρχου.

Υπενθυμίζεται πως ο πλοίαρχος, αρχικά είχε ισχυριστεί για το ατύχημα πως κόλλησαν τα πηδάλια και πως δεν είδε την ξέρα. Ωστόσο, χτες, ο νηογνώμονας απέρριψε τους ισχυρισμούς του πως η προσάραξη οφείλεται σε μηχανικό πρόβλημα, διαπιστώνοντας πως δεν υπάρχει κάποια βλάβη.

Ρυμουλκήθηκε το πλοίο

Παράλληλα χθες, έγινε και η αποκόλληση του πλοίου από τη βραχονησίδα και το βράδυ ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι στα Νέα Στύρα.

Το πλοίο βρίσκεται σε ειδικό σημείο στο λιμάνι, όπου θα παραμείνει φυλασσόμενο, καθώς τις επόμενες ημέρες θα εξεταστεί από ειδικούς πραγματογνώμονες προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην προσάραξή του.

Το πλοίο έφτασε στο λιμάνι των Νέων Στύρων, με τη συνδρομή ενός πλωτού λιμενικού σκάφους, δύο ρυμουλκών και ενός αντιρρυπαντικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Πηγή: skai.gr

