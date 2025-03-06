Το επιστημονικό Forum Επιχειρείν Με «Υ-Γ-Ι-ΕΙ-Α» και Ευφυία, 7 και 8 Μαρτίου στο Αγρίνιο

Το επιστημονικό Forum με τίτλο Επιχειρείν Με «Υ-Γ-Ι-ΕΙ-Α»* και Ευφυία (*Υδωρ ,Γαία, Ιερόν Ειλή, Αήρ) διοργανώνεται την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Μαρτίου στο Αγρίνιο.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλιεία, οι υδατοκαλλιέργειες και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Η αειφορική ανάπτυξη της υπαίθρου είναι το μεγάλο στοίχημα για το αύριο της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, με θετική συμβολή στις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, το εμπορικό ισοζύγιο, το κατά κεφαλήν εισόδημα αλλά και τη δημογραφική διασπορά.

Στόχος του Forum είναι:

-η ανάδειξη των επιστημονικών και τεχνολογικών δεδομένων και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις προοπτικές της αειφορικής ανάπτυξης.

-η ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων (SWOT Analysis) για την αγροκτηνοτροφική παραγωγή, την ιχθυοπαραγωγή και τις ΑΠΕ.

Η ανάλυση SWOT (Strengths,Weaknesses,Opportunities & Threats Analysis) για τους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, των υδατοκαλλιεργειών, της αγροτουριστικής ανάπτυξης, της βιώσιμης ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής περιλαμβάνει όλα τα σύγχρονα ζητήματα και τάσεις που σχετίζονται με την αγροτική οικονομία, τις ΑΠΕ, και την αειφορία. Εξετάζοντας αυτές τις παραμέτρους για την Δυτική Ελλάδα, θα παρουσιαστεί από κορυφαίους ειδικούς επιστήμονες, οικονομολόγους και πολιτικούς μια αναλυτική εικόνα των δυνατών σημείων, των αδυναμιών, των ευκαιριών αλλά και των απειλών για κάθε τομέα.

Με τη συμβολή των συμμετεχόντων τόσο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου θα αναπτυχθεί η θεματολογία και στους τρεις τομείς, αναδεικνύοντας τα νέα τεχνολογικά εργαλεία αλλά και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες για τους ενδιαφερόμενους και τους νέους αγρότες, αλιείς και επιχειρηματίες των κλάδων.

Το Forum πραγματοποιείται υπό την αιγίδα:

- Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

- Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

- ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Συνδιοργάνωση:

- Δήμος Αγρινίου

- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- Περιφερειακή Ενωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας

- ΕΛΟΠΥ

- Σύνδεσμος Ε.Ν.Α.

- Τριχωνίδα ΑΕ

live – streaming

Πρόγραμμα

Το Forum θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 7 Μαρτίου και Σάββατο 8 Μαρτίου στο "ΠΙΘΑΡΙ STUDIO (ΓΙΑΝΝΟΥΖΙ ΑΓΡΙΝIΟΥ)"

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ

Προσέλευση: 16:00

Ωρα Έναρξης: 16:30

_________________________________________________________

16:30

Καλωσόρισμα – Εισήγηση

Kωστής Tσιακανίκας – Δημοσιογράφος ΣΚΑΙ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Παπαναστασίου – Δήμαρχος Αγρινίου

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Νεκτάριος Φαρμάκης – Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Θανάσης Παπαδόπουλος

Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ – Δήμαρχος Καλαβρύτων

Συντονιστής ενότητας: Nίκος Ρογκάκος – Δημοσιογράφος ANT1

ΟΜΙΛΙΑ

Γιώργος Στρατάκος Γ.Γρ. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Υ

ΟΜΙΛΙΑ

Αναστάσιος Γαϊτάνης – Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

“Η καινοτομία στην πρωτογενή παραγωγή και η τεχνητή νοημοσύνη”

ΟΜΙΛΙΑ

Σπυρίδων Κίντζιος – Πρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

XΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Γεράσιμος Σιάσος – Πρύτανης ΕΚΠΑ

ΟΜΙΛΙΑ

Iσμήνη Παπακυρίλλου

Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας:

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:

Κώστας Καδής – Ευρωπαίος Επίτροπος για την Αλιεία

Γιώργος Αυτιάς – Ευρωβουλευτής ΝΔ

Γιάννης Μανιάτης – Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ – Αντιπρόεδρος Ευρωσοσιαλιστών

“Αιτωλοακαρνανία και περιφερειακή ανάπτυξη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης”

ΟΜΙΛΙΑ

Θωμάς Κουτσουπιάς

Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού “Ενωση Αγρινίου”

ΟΜΙΛΙΑ

Απόστολος Τουραλιάς

ΕΛΟΠΥ (Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας)

“Οι νέες Προκλήσεις για την Υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα”

OΜΙΛΙΑ

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών,

Επίτιμος Διδάκτορας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

“Οι Επαγγελματικές Προοπτικές στην Εποχή της Tεχνητής Νοημοσύνης”

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«Το μέλλον της Κτηνοτροφίας – Περιβαλλοντικές και Οικονομικές προκλήσεις»

• Ανδρέας Φίλιας, Αντ. Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΔΕ

• Κωνσταντίνος Μήλιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης

•Αναστάσιος Τσάκωνας, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλά

OΜΙΛΙΑ

Γεώργιος Κορμέντζας , Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και Μέλος Δ.Σ. Cognitera S.A.

OΜΙΛΙΑ

Ευάγγελος Σπύρου- Εκδότης, Συγγραφέας – Πρόεδρος Αιτωλοακαρνάνων Λογοτεχνών

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ

Προσέλευση: 09:00

Ωρα Εναρξης: 09:30

Σωκράτης Τσόμπος – ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ

Μαρία Αναστασοπούλου: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ

Διονύσιος Σταμενίτης – Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

“Οι δυνατότητες της ευφυούς γεωργίας”

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ :

Απόστολος Τζιτζικώστας – Ευρωπαίος Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό

ΟΜΙΛΙΑ Χρήστος Κέλλας – Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Η κτηνοτροφία αύριο”

ΟΜΙΛΙΑ

Κώστας Καραγκούνης – Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΟΜΙΛΙΑ

Αντώνης Φιλιππής

Οικονομολόγος-Πρόεδρος Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού “ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

–

Θεόδωρος Ρουσόπουλος – Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης

ΟΜΙΛΙΑ

Γεώργιος Παπαδάκης

Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών : “Αγρο-φωτοβολταϊκά: Προοπτικές και προκλήσεις

ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Μ.Αναστασοπούλου -Γ.Κολοκυθάς

Θανάσης Παπαθανάσης -Βουλευτής Ν.Δ.

Χριστίνα Σταρακά -Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ .

Μίλτος Ζαμπάρας -Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

ΟΜΙΛΙΑ Δρ. Σπυρίδων Στάχτιαρης Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς Γνώσης “ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ”

«Σύγχρονες Προκλήσεις στην Επιμόρφωση και Κατάρτιση Αγροτών»

ΟΜΙΛΙΑ Ελισσάβετ Φελώνη – Καθηγήτρια Υδρολογίας Πανεπιστημίου . Δυτικής Αττικής “Λειψυδρία και Διαχείριση των Υδάτων -Η αντίληψη των Πολιτών ”

OMIΛΙΑ

Kατερίνα Μαλανδράκη

Πολιτικός Μηχανικός, MSc

Project manager, Ανάπτυξη νέων Υδροηλεκτρικών Έργων στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

OMIΛΙΑ

Ευάγγελος Βάσσης

Πολιτικός Μηχανικός, MSc

Project Manager, Τμήμα Υδροηλεκτρικών Έργων ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

ΟΜΙΛΙΑ

Σπήλιος Λιβανός Πρόεδρος HELLENiQ Energy

Γιώργος Νάνος – Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος στο Παν/μιο Θεσσαλίας – Αναπληρωτής πρ. και Διευθυντής του Εργαστηρίου Δενδροκομίας

“Αειφόρος και βιώσιμη Φυτική Παραγωγή”

XAΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Τσιαβίκος

Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ε.Ν.Α.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:

Σάκης Αρναούτογλου -Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:

Έλενα Κουντουρά-Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Συνέντευξη Χρήστος Μπόκας – Δημοσιογράφος “ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ”

Xρήστος Μαραβέλιας- Καθηγητής Ιχθυολογίας Παν/μίου Θεσσαλίας και σύμβουλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Μεσογειακή Αλιεία

ΟΜΙΛΙΑ Θεόδωρος Σεργεντάνης Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας – Μεθοδολογίας της Έρευνας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής “Βιολογικά Τρόφιμα και Πολυδιάστατες επιδράσεις στην Υγεία”

ΟΜΙΛΙΑ

Κώστας Μπόκας

Πρόεδρος Αναπτυξιακής Εταιρίας Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας – Ταμίας ΔΣ ΕΛΟΠΥ

“ΙΧΘΥΟΚΑΛΛIΕΡΓΕΙΕΣ: TO NEO ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ”

ΟΜΙΛΙΑ

Ινώ Χάρτσα – Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Ανώτερος Επιθεωρητής Αγροσυστημάτων TÜV HELLAS

“Η πιστοποίηση στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών”

ΟΜΙΛΙΑ

Αθηνά Τζώρα – Επιστημονική Διευθύντρια και ιδρυτής του Εργαστηρίου «Υγείας των Ζώων, Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων» στο Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Επισκέπτης καθηγητής, Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Κτηνιατρική Σχολή, U.C.D., Δουβλίνο.

ΟΜΙΛΙΑ

Κωνσταντίνος Αλιφέρης-Επίκουρος Καθηγητής Εργαστηρίου Γεωργικής Φαρμακολογίας,Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

“Τρόφιμα και Υγεία” Συνέντευξη Χρήστος Μπόκας – Δημοσιογράφος “ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ”

Δημήτριος Σάββας – Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών των Φυτών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

“Η Επιχειρηματικότητα στις Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες ”

ΟΜΙΛΙΑ

Mαρία Ωραιοζήλη – Κουτσουπιά

ΑΙ Legal Expert(Brussels)-Rythmisis

ΟΜΙΛΙΑ

Στέφανος Καλογήρου

Επίκουρος Καθηγητής στο Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών – Σχολή Επιστημών των Ζώων – Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας

