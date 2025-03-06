Από τα... άγραφα είναι αυτό που συνέβη στο χωριό Άγραφα.

Σύμφωνα με το lamiareport, γραφείο Κηδειών από τον Πειραιά, πήρε λάθος δρόμο εξαιτίας του GPS και προσπάθησε να βγει στην Άρτα όπου θα παρέδιδε τη σορό μιας αποβιώσασας, μέσω Πρασιάς στα δυτικά Άγραφα.

Σύμφωνα με τους λιγοστούς κατοίκους του ορεινού χωριού η νεκροφόρα κινήθηκε πρωινές ώρες από τα Φουσιανά και το Βασιλέσι με κατεύθυνση στου Καραμπεσίνη.

Το πέρασμα ενός τέτοιου οχήματος από τους κακοτράχαλους δρόμους των ορεινών οικισμών της ΔΕ Ασπροποτάμου φυσικά και δεν πέρασε απαρατήρητο με την πρώτη απορία των κατοίκων να είναι ποιος είχε πεθάνει, για αυτό και ξεκίνησαν τα τηλέφωνα μεταξύ Αργιθέας, Ασπροπόταμου, Πρασιάς και Ραπτόπουλου.

Η νεκροφόρα όμως δε σταμάτησε σε κάποιο οικισμό και συνέχισε την πορεία της προς το υδραγωγείου του Βασιλεσίου που δεν πηγαίνει ούτε τζιπ! Όπως περιγράφει με χιούμορ χρήστης του διαδικτύου στη σελίδα της όμορφης Κοινότητας «Δύο ...ατρόμητοι κάτοικοι του Βασιλεσίου ανέβηκαν προς τα πλατάνια στο υδραγωγείο για να δουν τι γίνεται...και δεν πίστευαν στα μάτια τους με αυτό που αντίκρυσαν..».

Η νεκροφόρα με τους δύο ζωντανούς αλλά και την πεθαμένη επιβάτιδα είχαν εγκλωβιστεί στις λάσπες και δεν μπορούσαν να πάνε ούτε μπρος, ούτε πίσω! Μάλιστα όλα αυτά, την ώρα που η οικογένεια της εκλιπούσας περίμεναν για να τελέσουν την κηδεία.

Όπως είπαν οι άνθρωποι του Γραφείου, το GPS τους έστειλε λανθασμένα στους δρόμους του ορεινού βάλτου και του Ασπροποτάμου και έτσι χωρίς να το καταλάβουν βρέθηκαν στο Βασιλέσι.

Με τη βοήθεια χωριανού με 4Χ4 και με μεγάλη προσοχή το όχημα απεγκλωβίστηκε χωρίς άλλα παρατράγουδα και οδηγήθηκε στο σωστό δρόμο προς τον κάμπο της Άρτας.

