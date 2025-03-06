Η υπ. Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στην ΙΤΒ.

Μέσα σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, με εστίες κρίσεις που ανακύπτουν κάθε τόσο πυροδοτώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις αλλά και με την κλιματική αλλαγή να επηρεάζει όλο το φάσμα των οικονομικών συσχετισμών, ο τουρισμός είναι ένας τομέας που δέχεται αντικειμενικά πιέσεις.

Εκ των πραγμάτων και ο ελληνικός τουρισμός και αυτό αποτελεί μια νέα πραγματικότητα, με την οποία είναι αντιμέτωπη η χώρα, όπως επισημαίνει από τη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού του Βερολίνου η υπ. Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.



«Ο τουρισμός είναι ένας τομέας ευάλωτος και ευαίσθητος στις γεωπολιτικές εξελίξεις και σε άλλου είδους προκλήσεις αλλά αυτό που έχουμε αποδείξει ως Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχουμε ανταποκριθεί με απόλυτη επάρκεια και αποτελεσματικότητα σε όλες τις κρίσεις. Έχουμε πλέον εμπεδωθεί ως ένας ανθεκτικός προορισμός, ένας ανταγωνιστικός προορισμός και ένας προορισμός που προσφέρει ασφάλεια στους επισκέπτες. Αυτό είναι και το μήνυμα που θέλουμε να διατηρήσουμε για τη χρονιά που έρχεται και για τις επόμενες», ανέφερε μιλώντας σε ανταποκριτές.



Για την ίδια πάντως τα μηνύματα για την Ελλάδα παραμένουν θετικά, δεδομένου ότι Ελλάδα παραμένει διαχρονικά κορυφαίος τουριστικός προορισμός διεθνώς. Από εκεί και πέρα ο τουρισμός είναι ένας τομέας που προαπαιτεί ειρήνη, ενώ από την ειρήνη επίσης εξαρτάται η ανάκαμψη αγορών που παρουσίασαν καθίζηση τα τελευταία χρόνια εξαιτίας πολέμων.



Κλιματική κρίση και επέκταση τουριστικής σεζόν



«Το στοίχηματης βιωσιμότητας είναι μια οριζόντια πολιτική που διατρέχει όλες τις αποφάσεις μας και όλες τις κινήσεις μας. Προφανώς έχει ιδιαίτερη αξία επίσης να βλέπουμε πώς αντιμετωπίζει και η αγορά τα θέματα βιωσιμότητας και είναι πολύ θετικό ότι όλοι οι εκπρόσωποι της τουριστικής αγοράς της Γερμανίας θέτουν από μόνοι τους το ζήτημα της επέκτασης τουριστικής περιόδου» αναφέρει η Όλγα Κεφαλογιάννη σε ερώτηση σχετικά με τις νέες ανάγκες που προκαλεί η κλιματική αλλαγή και στην Ελλάδα.



Στην πράξη όλη η προβληματική σχετίζεται με τη μετατόπιση των περιόδων διακοπών για τουρίστες που παρατηρείται σταθερά εδώ και χρόνια σε μήνες με πιο υποφερτές θερμοκρασίες σε σχέση με το κλασικό ελληνικό καλοκαίρι. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε και το 2024 με μεγάλη αύξηση της τουριστικής κίνησης τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, Ιανουάριο με Μάιο, ενώ καταγράφηκε ίσως «ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών» κι ένας πολύ καλός Νοέμβριος, σύμφωνα με την υπ. Τουρισμού.



Όπως λέει χαρακτηριστικά, η Ελλάδα εκτός από τη διάχυση του τουριστικού οφέλους στον χρόνο επιδιώκει και τη διάχυσή του στον χώρο. «Υπάρχουν επτά περιφέρειες στη χώρα που ακόμη είναι πολύ πίσω σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη, οι οποίες όμως προσφέρουν ένα άλλο είδους τουριστικό προϊόν σε αυτή ειδικά τη συγκυρία, που ο κόσμος αναζητεί εμπειρίες πιο κοντά στη φύση, πιο αυθεντικές εμπειρίες». Το «προϊόν» αυτό εστιάζει στη φύση, τις εναλλακτικές δραστηριότητες, την ευεξία, τον αγροτουρισμό, τον ορεινό τουρισμό αλλά και τη γαστρονομία, σημειώνει η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Αισιόδοξα μηνύματα για τη Σαντορίνη

To τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος βρέθηκε η Σαντορίνη, ένας από τους πλέον εμβληματικούς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, που έχει ταυτιστεί ως εικόνα με το brandname «Ελλάδα», εξαιτίας της πρωτοφανούς σεισμικής δραστηριότητας στο νησί.



Η Όλγα Κεφαλογιάννη από το Βερολίνο καθησυχάζει για την τουριστική κίνηση δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια της Σαντορίνης και παραπέμποντας στους επιστήμονες. Η κατάσταση αβεβαιότητας αφορούσε κυρίως τον Φεβρουάριο, όταν και οι επιστήμονες δεν μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις: «Νομίζω ότι από τη στιγμή που η επιστημονική κοινότητα μας δίνει πράσινο φως να προχωρήσουμε, αυτό επιτρέπει ουσιαστικά και στην αγορά να λειτουργήσει, όπως πάντα. Σε κάθε περίπτωση έχει σημασία να λέμε ότι -επειδή η ασφάλεια προέχει. εάν χρειαστεί σε επόμενο χρόνο να λάβουμε μέτρα, θα τα λάβουμε».

Τέμπη: «Μια εθνική τραγωδία που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ»

Απαντώντας σε ερώτημα της DW σχετικά με την κατάταση των ελληνικών υποδομών και δικτύων μεταφοράς που είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με τον τουρισμό, η Όλγα Κεφαλογιάννη επισημαίνει ότι από τουριστικής άποψης και λόγω γεωγραφικής θέσης,η Ελλάδα είναι μια χώρα προσβάσιμη από το εξωτερικό κυρίως αεροπορικώς.Στο πεδίο των ελληνικών, περιφερειακών αεροδρομίων, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πράγματι σημαντικές επενδύσεις με ορατά αποτελέσματα.



«Ο τουρισμός έχει πάντα να κάνει με έργα υποδομής και υπάρχει ήδη ο σχεδιασμός για έργα υποδομής τόσο ως προς τους αυτοκινητοδρόμους όσο και ως προς με την αναβάθμιση των λιμένων» αναφέρει η Ελληνίδα υπουργός.



Ειδικότερα ως προς το φλέγον ζήτημα της κατάστασης του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου στη σκιά των Τεμπών, αναφέρει στην DW: Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το θέμα των σιδηροδρόμων είναι και η πολύ μεγάλη πρόκληση για την παρούσα κυβέρνηση αλλά και ένα θέμα που πλέον όλοι πρέπει να δούμε με τελείως διαφορετικούς όρους από ό,τι στο παρελθόν» σημειώνει η Όλγα Κεφαλογιάννη προσθέτοντας:



«Για όλους μας η δυσάρεστη αφορμή είναι η τραγωδία των Τεμπών, είναι μια εθνική τραγωδία, την οποια δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και ο μόνος τρόπος για όλους μας να τιμήσουμε τη μνήμη όλων αυτών που χάθηκαν εκεί είναι να φροντίσουμε να μην ξανασυμβεί ποτέ στη χώρα μας ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα. Άρα ναι: αναβάθμιση και του δικτύου των σιδηροδρόμων αλλά και όροι ασφαλείας για οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς και οποιαδήποτε υποδομή, για τους κατοίκους και για τους επισκέπτες».

