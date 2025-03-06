Συνάντηση Σταϊκούρα- Guillermet για Ασφάλεια Αεροπορίας

Με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) κ. Florian Guillermet, συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σταϊκούρας παρουσία του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας κ. Χρήστου Τσίτουρα.

Κατά τη συνάντηση, η οποία διεξήχθη στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, συζητήθηκε η σημαντική δυναμική που επιδεικνύει ο τομέας της πολιτικής αεροπορίας στην Ελλάδα, όπως αποδεικνύεται και από τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης του αεροπορικού κλάδου στη χώρα, καθώς και η αναβάθμιση του εποπτικού έργου που έχει επιτευχθεί με τη λειτουργία της ανεξάρτητης Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Καταγράφηκε, επίσης, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί το τελευταίο ενάμιση έτος σε όλους τους τομείς που αφορούν την αεροπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα και η οποία αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα των πιο πρόσφατων επιθεωρήσεων στις οποίες υποβλήθηκε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, τόσο από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) όσο και από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO)».

Τέλος με ιδιαιτέρως θετικό τρόπο σχολιάστηκε και η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης κατά EASA από την ΑΠΑ, των δέκα κρατικών αεροδρομίων διαχείρισης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου, επιβεβαιώνοντας τη συμμόρφωση αυτών, με τις ισχύουσες προδιαγραφές υποδομών και επιχειρησιακής λειτουργίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.